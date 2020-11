Novo governo boliviano restabelece relações com Venezuela de Maduro

O presidente de esquerda da Bolívia, Luis Arce, restabeleceu as relações diplomáticas com o governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro, ao reconhecer nesta quarta-feira (11) seu novo embaixador, um ano após sua antecessora Jeanine Áñez (direita) romper com elas.

Em um ato solene na casa presidencial em La Paz, Arce recebeu o chanceler da Venezuela, Jorge Arreaza, e as cartas credenciais do novo chefe da missão diplomática, Alexander Yánez, constatou a AFP.

O ministério das Relações Exteriores da Bolívia comunicou depois no Twitter que "o Chanceler da #Venezuela Jorge Arreaza apresentou as Cartas Credenciais de seu Embaixador na #Bolívia Alexander Yánez, do Presidente do Estado Plurinacional Luis Arce Catacora e do Chanceler Rogelio Mayta".

Arreaza chegou para a posse de Arce como presidente no domingo e na segunda-feira liderou a "recuperação" de sua embaixada em um bairro nobre da cidade de La Paz.

As relações entre Bolívia e Venezuela foram estreitas durante os governos do falecido Hugo Chávez (1999-2013), e do ex-presidente Evo Morales (2006-2019), e continuaram depois com Maduro, mas foram interrompidas com Áñez.