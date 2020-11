Irã deu explicações 'não confiáveis' sobre instalação nuclear suspeita, diz AIEA

O órgão de controle nuclear da ONU informou que as explicações do Irã sobre a presença de material nuclear em um local não declarado "não são confiáveis".

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) disse, em um relatório ao qual a AFP teve acesso nesta quarta-feira (11), ter informado Teerã que "continua considerando que a resposta não é tecnicamente confiável".

Apesar de as autoridades terem fornecido algumas informações, "é necessária uma explicação rápida e ampla por parte do Irã sobre a presença de partículas de urânio de origem antropogênica, em um local que não havia sido declarado".

A AIEA não especificou publicamente onde fica essa instalação suspeita, mas fontes diplomáticas disseram à AFP que está localizada no distrato de Turquzabad, em Teerã.

Este local já foi denunciado por Israel como um suposto centro de atividades nucleares secretas.

Por outro lado, a agência confirmou que as reservas de urânio enriquecido de Teerã, um elemento-chave para a fabricação de uma bomba atômica, são hoje mais de 12 vezes maiores que as estabelecidas no acordo de 2015 com as potências mundiais.

Em 2 de novembro, a reserva em questão apresentava "2.442,9 quilos".