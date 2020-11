Jihadista é acusada na Alemanha de crimes contra a humanidade cometidos na Síria

Trump vence disputa no Alasca e soma 217 delegados, diz AP; Biden tem 279 votos

Trump vence disputa no Alasca e soma 217 delegados, diz AP; Biden tem 279 votos

Todos integrantes do Hoffenheim entram em quarentena por covid-19

Todos integrantes do Hoffenheim entram em quarentena por covid-19

Trump fará sua primeira aparição oficial desde que perdeu as eleições

Trump fará sua primeira aparição oficial desde que perdeu as eleições

Trump abre ação judicial para tentar barrar formalização de resultado no Michigan

Trump abre ação judicial para tentar barrar formalização de resultado no Michigan

Reino Unido supera as 50 mil mortes confirmadas por covid-19

Reino Unido supera as 50 mil mortes confirmadas por covid-19

Presidente egípcio afirma que terrorismo é um fenômeno sem relações com a religião

Presidente egípcio afirma que terrorismo é um fenômeno sem relações com a religião

Evo Morales encara longo caminho no retorno à Bolívia

Evo Morales encara longo caminho no retorno à Bolívia