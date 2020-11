Comunicado do Business Wire :Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.

Dahua Technology, uma solução e provedora de serviços inteligente de IoT líder mundial em vídeo, realizará seu Dahua Technology Partner Day 2020 em 1º de dezembro. O evento será a ocasião perfeita para experimentar o sistema Dahua ECO na região EMEA. 26 Parceiros de tecnologia trarão soluções na área de segurança e IoT.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20201111005676/pt/

Dahua Technology to Host Online Partner Day 2020 with 26 Technology Partners (Graphic: Business Wire)

Smarter Together é o tema do Dahua Technology Partner Day 2020. Um total de 26 distintos parceiros Dahua se reunirão para compartilhar seu conhecimento e experiência no desenvolvimento de aplicativos de IoT e segurança para uma variedade de mercados verticais. Este evento online servirá como um centro tecnológico e comercial para usuários finais e integradores de sistemas de diferentes mercados, que vão desde logística, tráfego e infraestruturas até saúde, varejo e residencial. Os participantes podem registrar-se gratuitamente e sintonizar-se com todas as palestras do parceiro. No hub de parceiros, os participantes podem conversar com parceiros de tecnologia, explorar oportunidades de negócios ou desafios técnicos e obter as informações mais recentes sobre produtos.

O evento começará com um discurso de abertura de Jason Zhao, vice-presidente e gerente geral de negócios internacionais da Dahua para apresentar como a Dahua Technology e seus parceiros de tecnologia se tornam mais inteligentes juntos. 26 Parceiros apresentarão suas soluções em um auditório principal e seis salas de descanso diferentes, incluindo Axxonsoft, Qognify, Ivideon, TechnoAware, Vaelsys, A.I. Tech, Optex e Eagle Eye Networks, que se uniram no dia do parceiro de 2019 e obtiveram oportunidades de negócios consideráveis no ano passado. Soluções integradas desenvolvidas por ambas as partes serão exibidas durante o evento, o que certamente despertará o interesse dos espectadores, pois atendem a diferentes necessidades de integradores de sistemas e usuários finais com maior versatilidade.

"O Partner Day 2019 realizado em 26 de setembro no Estadio Wanda Metropolitano, Madrid foi um sucesso com a participação de muitos dos nossos parceiros. Entretanto, 2020 é um desafio por causa da COVID-19. Estamos mudando o dia do parceiro para um evento online, a fim de manter a oportunidade de nos reunirmos. Durante o evento, as principais empresas representativas da indústria de segurança global e da indústria de IoT terão a chance de apresentar seus insights sobre o aplicativo de segurança mais recente e também refletir sobre os desafios atuais da indústria", afirmou o sr. Jiaqi Gao, diretor de marketing internacional da Dahua Technology. "Os participantes terão a chance de conhecer os agentes de segurança do mercado e criar novas e diversificadas oportunidades de negócios".

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201111005676/pt/

Vivid Gu, Gu_Jun1@dahuatech.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.