Vários feridos em ataque com explosivos em cemitério saudita não muçulmano de Jidá

Várias pessoas ficaram feridas em um atentado com explosivos nesta quarta-feira no cemitério não muçulmano de Jidá, oeste da Arábia Saudita, durante uma cerimônia de recordação do armistício da Primeira Guerra Mundial, informou o ministro francês das Relações Exteriores.

"A cerimônia anual que recorda o fim da Primeira Guerra Mundial no cemitério não muçulmano de Jidá, na qual participaram vários consulados, entre eles o da França, foi alvo de um ataque com explosivos que deixou vários feridos", afirmou o ministério, que condenou o ataque "injustificável".

Vários países recordam nesta quarta-feira o 102º aniversário do armistício assinado entre a Alemanha e os aliados para acabar com a Primeira Guerra Mundial (1914-1918).

França e Áustria foram alvos nas últimas semanas de ataques jihadistas vinculados à publicação de charges do profeta Maomé.

As declarações do presidente Emmanuel Macron sobre o direito de mostrar estas caricaturas em nome da liberdade de expressão provocaram revolta no Oriente Médio e em todo o mundo muçulmano.

Macron prometeu que não renunciaria ao direito de mostrar as imagens satíricas do profeta após a decapitação em outubro de um professor francês que exibiu as imagens em uma aula sobre liberdade de expressão.

Em uma entrevista posterior, Macron admitiu que as caricaturas podem ferir a sensibilidade dos muçulmanos, destacando que há muitas "manipulações" e atitudes "violentas" ao redor das imagens.