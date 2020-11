Vários feridos em ataque com explosivos em cemitério saudita não muçulmano de Jidá

Várias pessoas ficaram feridas em um atentado com explosivos nesta quarta-feira no cemitério não muçulmano de Jidá, oeste da Arábia Saudita, durante uma cerimônia de recordação do armistício da Primeira Guerra Mundial, informou o ministro francês das Relações Exteriores.

"A cerimônia anual que recorda o fim da Primeira Guerra Mundial no cemitério não muçulmano de Jidá, na qual participaram vários consulados, entre eles o da França, foi alvo de um ataque com explosivos que deixou vários feridos", afirmou o ministério, que condenou o ataque "injustificável".