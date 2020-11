Rússia estaciona primeiras forças de paz na zona de conflito de Nagorno Karabakh

O Exército russo anunciou, nesta quarta-feira (11) que suas forças de paz tomaram o controle do corredor de Lachin, cordão umbilical que une a Armênia com a região separatista azeirbajana de Nagorno Karabakh, após o acordo para pôr fim ao conflito firmado com Baku.

"Hoje, as unidades avançadas do contingente das Forças Armadas da Federação Russa assumiram o controle do corredor de Lachin", anunciou o general russo Serguei Rudski, em um comunicado.

Quase 400 dos 1.960 soldados das forças de paz russas que serão mobilizados nos próximos dias chegaram a Armênia.

O acordo assinado por Yerevan, Baku e Moscou estabelece que as forças de paz serão mobilizadas à medida que os militares armênios abandonem os territórios que passarão ao controle do Azerbaijão, que venceu o conflito de seis semanas para reconquistar a região separatista de Nagorno Karabakh e sete distritos limítrofes, que não estavam sob seu controle desde os anos 1990.

Baku retomará o controle dos sete distritos e de uma pequena parte de Nagorno Karabakh. A república autoproclamada, reduzida e enfraquecida, está protegida por soldados russos.

O exército da Rússia será responsável especialmente pela proteção do corredor de Lachin, única via de abastecimento com a Armênia.

A partir de quinta-feira começarão a ser instalados os primeiros postos de observação russos no sul de Nagorno Karabakh.