Covid-19: universitários britânicos poderão voltar casa para Natal

Os estudantes universitários na Inglaterra poderão viajar para casa no início de dezembro, quando terão terminado as quatro semanas de confinamento, para passar o Natal com suas famílias - anunciou o governo britânico nesta quarta-feira (11).

O atual bloqueio nacional termina em 2 de dezembro, e os universitários terão permissão para voltar para casa durante uma "janela de viagem" que vai de 3 a 9 de dezembro, disse o Executivo em um comunicado.

A partir de 9 de dezembro, todos os cursos terão de ser feitos on-line "para que os alunos possam continuar seus estudos" de casa, acrescentou a nota.

Para reduzir o risco de transmissão associado a essas viagens, os testes covid-19 serão realizados para "o maior número possível de alunos", dando prioridade às universidades em áreas com alta prevalência do vírus.

Se o teste for positivo, os estudantes deverão ficar em quarentena por dez dias antes de voltarem para casa para as festas.

"Não se pode eliminar todo risco (...) estamos no meio de uma pandemia", disse a ministra de Universidades, Michelle Donelan, ao canal Sky News.

"O que estamos fazendo é tentar administrar esse risco, reduzi-lo e dar aos estudantes confiança para voltarem para casa", acrescentou.

O Reino Unido é o país mais castigado da Europa pela pandemia do coronavírus, com quase 50.000 mortes confirmadas e 1,2 milhão de casos positivos.

O governo do primeiro-ministro Boris Johnson é responsável pela política de saúde apenas na Inglaterra. Os governos descentralizados da Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte decidem suas próprias medidas locais.