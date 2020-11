Quatro deputados pró-democracia de Hong Kong expulsos do Parlamento após decisão da China

Quatro deputados pró-democracia de Hong Kong foram expulsos do Parlamento nesta quarta-feira, após a adoção por parte da China de uma resolução que concede às autoridades locais o poder para cassar os mandatos de políticos apontados como uma ameaça para a segurança nacional.

A decisão foi anunciada dois dias após a ameaça feita por 20 legisladores da oposição pró-democracia de renunciar "em bloco" em caso de expulsão de algum deputado.

O governo de Hong Kong publicou em um comunicado que os quatro legisladores em questão "perderão de maneira imediata o título de deputado".

O Conselho Legislativo (LegCo, o Parlamento local), que vota as leis em Hong Kong, tem 70 membros, nomeados com base em um sistema complexo que garante quase automaticamente a maioria ao bloco favorável a Pequim.

Apenas 35 deputados são eleitos por votação direta e os demais são indicados por grupos favoráveis a China.

Uma renúncia em bloco deixaria o LegCo praticamente nas mãos de deputados leais a Pequim.

"Se o respeito dos procedimentos, a proteção do sistema e a luta pela democracia e os direitos humanos merecem a exclusão, é uma honra", afirmou à imprensa Dennis Kwok, um dos quatro deputados expulsos.

A chefe de Governo de Hong Kong, Carrie Lam, afirmou que as expulsões dos deputados são "constitucionais, legais, razoáveis e necessárias".

Os quatro deputados integravam as 12 candidaturas às legislativas de Hong Kong que foram invalidadas no fim de julho. Estas eleições, que aconteceriam em 6 de setembro, foram adiadas por um ano, devido à pandemia de coronavírus.

Os partidários pró-democracia de Hong Kong são alvos de ataques permanentes desde que a China aprovou, no fim de junho, uma lei draconiana de segurança nacional em resposta às grandes manifestações do ano passado.

Esta lei é definida pelos líderes chineses como uma "espada" suspensa sobre a cabeça de seus detratores.

A norma almejava acabar com as grandes manifestações no território e reforçar o poder de Pequim sobre Hong Kong.

Entre as punições previstas figura a detenção por mensagens publicadas nas redes sociais.

De acordo com os críticos, a lei representa um golpe fatal ao princípio de "um país, dois sistemas", que garantia até 2047 uma série de liberdades inéditas na China continental

Por este motivo, alguns ativistas decidiram partir para o exterior.

Desde o início das manifestações, mais de 10.000 pessoas foram detidas e nos tribunais se acumulam acusações contra deputados da oposição e figuras importantes do movimento pró-democracia.