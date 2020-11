Arquipélago de Vanuatu registra primeiro caso de coronavírus

O arquipélago de Vanuatu, até agora um dos poucos países do mundo livres da pandemia, registrou o primeiro caso de coronavírus, anunciaram nesta quarta-feira (11) as autoridades.

O ministério da Saúde informou que um homem de 23 anos, que retornou recentemente dos Estados Unidos, testou positivo para covid-19 quando estava em quarentena.

Os casos detectados em quarentena são considerados procedentes do exterior, destaca o ministério, que afirma ter adotado protocolos sanitários para conter a propagação do vírus.

Por precaução, como retornava de um país considerado de alto risco, o homem foi isolado de outros passageiros durante o voo com destino ao arquipélago do Pacífico Sul. De acordo com o ministério, ao chegar no país o paciente respeitou as medidas de distanciamento social e as autoridades estão rastreando as pessoas com quais teve contato.

Vanuatu fechou as fronteiras em março para evitar até a pandemia e até recentemente não permitia repatriações.

Muitas nações do Pacífico adotaram este tipo de medida, apesar do custo econômico.

As ilhas e territórios de Kiribati, Micronésia, Nauru, Palau, Samoa, Tonga e Tuvalu não registraram casos de covid-19.