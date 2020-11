Comunicado do Business Wire :Mavenir

Mavenir, o único provedor de software de rede de ponta a ponta do setor para redes 4G/5G, anuncia a integração das tecnologias 2G e 3G à sua suíte de banda larga existente para 4G e 5G. A nova solução nativa da nuvem de ponta a ponta, que cobre o conjunto completo de todas as tecnologias móveis - 2G/3G/4G/5G, nas redes móveis para acesso por rádio de packet core, fornecerá uma solução totalmente conteinerizada, verdadeiramente única, permitindo a automação da rede móvel e a agilidade de escala na internet.

Para o componente RAN, as capacidades 2G e 3G serão totalmente integradas à arquitetura OpenRAN, com CU e DU totalmente conteinerizados para fornecer tecnologia de acesso multi rádio (Multi Radio Access Technology, vMRAT) completa.

A pilha 2G e 3G também será totalmente integrada à solução packet core, sendo totalmente nativa da nuvem com a arquitetura baseada em serviço (Service Based Architecture, SBA). Isso melhora a solução packet core convergente existente da Mavenir, nas instalações 4G e 5G ao redor do mundo hoje e já fornecendo recursos de gateway para agora fornecer integração de mobilidade total na 2G/3G.

Pardeep Kohli, presidente e diretor executivo da Mavenir disse, "Temos ouvido atentamente os nossos principais clientes que confiam em nós com transformação de rede e percebemos que precisávamos unir a tecnologia legada com as soluções OpenRAN e nativas de nuvem. 2G/3G ainda serão relevantes em muitos mercados pelos próximos anos. Com essas soluções, os nossos clientes serão capazes de automatizar suas redes e apoiar todas as tecnologias móveis em uma rede nativa da nuvem".

A solução oferecerá a capacidade para escalonar e usar uma única arquitetura para cobrir todas as gerações (multi-G) de tecnologias móveis, com uma configuração extremamente ágil e flexível para tempo de lançamento mais rápido e operações remotas do core e da rede de acesso por rádio. Espera-se que esteja disponível no segundo trimestre de 2021, em qualquer plataforma virtualizada e conteinerizada, incluindo a Plataforma WebScale da Mavenir que é a camada de software Open Source Kubernetes com a camada de integração Telco da Mavenir (Plataforma como serviço) por cima. Isso atenderá às necessidades do operador em termos de segurança, interceptação legal, monitoramento operacional, configurabilidade e alta disponibilidade.

"Mavenir é o único provedor do setor de software totalmente nativo de nuvem e com essa solução permitirá que o legado tradicional seja substituído ou expandido com uma solução à prova de futuro", disse Stefano Cantarelli, diretor de marketing da Mavenir. "A Mavenir está aqui para fazer parceria com os nossos clientes e ajudá-los a se transformar para o futuro, fornecendo uma transição totalmente confiável e tranquila para um mundo verdadeiramente ágil e automatizado de serviços e operações. Confie no futuro com a Mavenir".

Sobre a Mavenir:

A Mavenir é a única fornecedora de software do mercado para redes de ponta a ponta e nativas na nuvem. A empresa tem como objetivo acelerar a transformação de redes de software e redefinir a economia de redes para provedores de serviços de comunicação (Communications Service Provider, CSP) ao oferecer um portfólio abrangente de produtos completos em todas as camadas do conjunto de infraestrutura de rede. Desde camadas de aplicação/serviço de 5G até núcleo de pacote e RAN, a Mavenir lidera em matéria de soluções de rede nativas na nuvem evoluídas, possibilitando que usuários finais realizem experiências inovadoras e seguras. Aproveitando os avanços dos primeiros atuantes no mercado em VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS), Multi-ID, vEPC e RAN virtualizada, a Mavenir acelera a transformação de redes para mais de 250 clientes CSP em mais de 130 países, os quais atendem a uma parcela superior a 50% dos assinantes do mundo.

Nós incorporamos arquiteturas tecnológicas e modelos de negócios inovadores e revolucionários que promovem agilidade, flexibilidade e velocidade de serviços. Com soluções que impulsionam a evolução da NFV para obter economia de escala na internet, a Mavenir oferece a CSPs soluções para geração de receita, redução de custos e proteção da receita. Saiba mais em mavenir.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

