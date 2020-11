EUA batem recorde de novos casos diários de Covid-19

Os Estados Unidos bateram seu recorde de novos casos diários de Covid-19, com 201.961, segundo dados divulgados pela Universidade Johns Hopkins às 20h30 locais desta terça-feira.

A maior potência mundial é o país mais afetado pela pandemia, com mais de 10 milhões de casos e cerca de 240 mil mortos.

O recorde de hoje se deve, em parte, à soma dos dados do fim de semana que não haviam sido contabilizados, mas reflete a tendência de alta registrada nos Estados Unidos. Há uma semana, o número de novos casos diários supera os 100 mil no país, níveis inéditos desde o começo da pandemia.

Nas últimas 24 horas, houve mais de 1,5 mil óbitos pela Covid-19 em território americano. O número de internações também bate recordes. Mais de 60 mil pessoas estão hospitalizadas atualmente nos Estados Unidos.

A situação mais crítica no momento é registrada no meio-oeste e norte do país.