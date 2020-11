Chile suspende Festival da Canção de Viña del Mar pela covid-19

A 62ª edição do Festival Internacional da Canção de Viña del Mar, o mais renomado da América Latina e que devia ser celebrado em fevereiro de 2021, foi suspensa por um ano por causa do novo coronavírus, anunciou nesta terça-feira (10) a organização do evento chileno.

"Chegamos a um acordo para adiar o próximo festival. Será adiado por um ano", disse à imprensa Virginia Reginato, prefeita de Viña del Mar (120 km a oeste de Santiago), após tomar a decisão juntamente com dois canais de televisão locais, com os quais organiza o evento.

A decisão foi tomada diante da "preocupação de todos os atores por cuidar a saúde e o bem-estar das pessoas, devido às condições sanitárias da pandemia que impossibilitam a realização de um evento maciço", informou um comunicado das emissoras de televisão.

O Festival de Viña del Mar é celebrado anualmente em fevereiro, em um palco montado na Quinta Vergara, situado no centro desta localidade, por onde passaram grandes artistas de fala hispânica, como Julio Iglesias ou Luis Miguel, mas também anglófonos, como Elton John, Morrissey e The Police.

O Chile já adiou outros eventos, como o festival Lollapalooza e a ampla agenda de shows musicais celebrados anualmente neste país.

O novo coronavírus provocou mais de 520.000 contágios e mais de 14.600 mortos desde 3 de março, quando foi confirmado o primeiro caso no país.