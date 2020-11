Comunicado do Business Wire :Project Management Institute

O Project Management Institute (PMI) anunciou hoje os 50 projetos mais influentes dos últimos 18 meses em sua lista anual de Projetos Mais Influentes. A lista Projetos Mais Influentes destaca projetos atraentes no mundo inteiro e em todos os setores que alcançaram marcos significativos e impactaram em nossa sociedade. A lista deste ano vem após a lista inaugural do PMI divulgada no ano passado em homenagem ao 50o aniversário do PMI, que apresentou os 50 feitos mais incríveis que os projetos tornaram possíveis nas últimas cinco décadas.

A edição de 2020 dos Projetos Mais Influentes reflete como os profissionais de projetos encontraram maneiras engenhosas de manter as iniciativas em andamento em face aos obstáculos inesperados associados à pandemia global. Tendo em vista os desafios sem precedentes que tanto as empresas como a sociedade enfrentaram este ano, alguns dos projetos mais bem classificados incluem projetos relacionados à pandemia, como o Rastreamento de contatos da Islândia, Passaporte de aprendizagem e o Lançamento da resposta digital dos EUA. Além da lista dos 50 principais projetos, o PMI divulgou 30 listas que reconhecem os 10 projetos mais influentes em várias regiões e setores. No total, as listas incluem mais de 250 esforços revolucionários, com destaque para o progresso feito em projetos inovadores de longa data no setor de transporte, energia renovável, arquitetura, tecnologia e muito mais.

"Vivemos em um mundo de mudanças e incertezas, e a COVID-19 acelerou muito rapidamente estas tendências com grandes choques e interrupções no mundo dos negócios e na própria sociedade", disse Sunil Prashara, presidente e diretor executivo (CEO) do Project Management Institute. "Nossa lista de 2020 dos Projetos Mais Influentes deve nos dar esperança de que podemos enfrentar estes desafios e transformar até as ideias mais ousadas em realidade. Contra as circunstâncias mais desafiadoras do ano passado, os líderes e equipes por trás destes projetos inovadores tomaram decisões difíceis e desafiaram o pensamento convencional para causar impacto. À medida que reconstruímos e avançamos a partir destes tempos desafiadores, será preciso recorrer à criatividade, colaboração, disciplina e determinação exibidas em cada um desses projetos para reimaginar um caminho melhor."

A própria comunidade de gerenciamento de projetos, que inclui especialistas, voluntários, acadêmicos e líderes da indústria do mundo inteiro, forneceu contribuições e recomendações para a lista deste ano. O grupo de candidatos ao projeto, que chegou à casa dos milhares, foi então examinado por uma equipe especial de liderança em ideias inovadoras do PMI. A lista final representa a visão do PMI de como o projeto funciona e os agentes de mudança por trás deles representam o espírito criativo que molda como o mundo coletivamente, reimagina um novo futuro, torna ideias e sonhos em realidade e, consequentemente, muda o mundo.

Os homenageados incluem triunfos importantes, como a construção de hospitais temporários em questão de dias, o desenvolvimento de ventiladores em alta velocidade e a reimaginação de eventos anuais para um mundo digital; além de vitórias altamente impactantes, mas menos conhecidas, como a Kangaroo Island Recovery na Austrália e a Dogger Bank Wind Farm no Mar do Norte na Inglaterra. O projeto com melhor classificação é o Acelerador de Terapias para COVID-19, uma iniciativa global gigante com a tarefa de identificar, acelerar e dimensionar os tratamentos potenciais da COVID-19 através da coordenação de pesquisa e desenvolvimento.

Para visualizar a lista completa de projetos e as listas "Top 10" específicas da indústria e de regiões, acesse pmi.org/most-influential-projects. A lista também será exibida em uma edição especial da revista premiada PM Network®.

Os 50 projetos mais influentes*

-- Acelerador de Terapias para COVID-19 - Por deixar a ciência liderar o financiamento de potenciais tratamentos COVID-19

-- Rastreamento de contatos da Islândia - Por interromper a propagação da COVID-19, além de demonstrar uma alternativa ao bloqueio para o resto do mundo

-- Passaporte de aprendizagem - Por interromper modelos educacionais virtuais para ajudar crianças carentes, excluídas das salas de aula

-- COVID-19 Data Lake - Por coletar e organizar uma torrente de informações sobre o vírus

-- Reabertura da planta de Wolfsburg - Por criar um roteiro de reentrada da era da COVID

-- AZD1222 SARS-CoV-2 - Por abrir caminhos na busca por uma vacina da COVID-19

-- Jogos Olímpicos de Tóquio 2020® - Por mostrar como pausar um evento importante

-- Lançamento da resposta digital dos EUA - Por mobilizar o talento técnico para ajudar os governos locais a solucionar problemas

-- Nightingale Hospital London - Por criar um centro de cuidados de emergência para COVID-19 em apenas nove dias

-- Shanghai Fashion Week? - Por comprovar que até mesmo durante uma pandemia global, o show (e as vendas) deve continuar

-- Kangaroo Island Recovery - Por responder aos incêndios épicos e resgatar um ecossistema australiano

-- Tesla? Gigafactory Shanghai - Por instalar a primeira fábrica de automóveis de propriedade estrangeira na China na velocidade da luz

-- UpLink? - Por criar uma plataforma prática para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas

-- Trolls World Tour? - Por repensar a distribuição de filmes que encantam famílias e agitam Hollywood

-- Força da Sibéria - Por bombear nova energia para a indústria de gás natural enquanto forja ligações polares de superpotência

-- Disney+? - Por conquistar um lugar mágico no mundo do streaming

-- Solar Orbiter - Por oferecer uma nova visão do sol

-- Hudson Yards® - Por repensar o bairro urbano de uso misto em uma das maiores cidades do mundo

-- Curie - Por aprimorar a largura de banda na América do Sul

-- Refinaria de Dangote- Por alimentar a transformação econômica da Nigéria de importador em potência autossustentável

-- Locust Impact Tool Kit - Por utilizar dados para proteger suprimentos de alimentos ameaçados na África Oriental e além

-- Galaxy Fold? - Por remodelar as expectativas de smartphones

-- Estádio de Sardar Patel - Por projetar um campo de críquete orientado para os fãs

-- Woven City - Por criar um protótipo de um mundo totalmente autônomo

-- Parasite - Por romper barreiras na produção de filmes - nos âmbitos financeiro e cultural

-- Sydney Metro - Por transformar o transporte na maior cidade da Austrália

-- Travis Scott's Astronomical - Por tornar uma plataforma de jogos em um palco global

-- Bridge Ventilator - Para mudar as trajetórias para a entrega rápida de um novo tipo de equipamento médico de emergência

-- Fuliza - Por solucionar necessidades monetárias de curto prazo de clientes móveis

-- Amazon? Air Hub - Por abrir novos caminhos em e-commerce (comércio digital) com um esforço de US$ 1,5 bilhão para comandar os céus

-- Restauração da Catedral de Notre Dame - Por dar os primeiros passos para erguer um marco histórico das cinzas com cuidado e precisão

-- Programa piloto Keep Kids Learning- Por fazer ajustes dinâmicos e oferecer aos alunos os suprimentos de que precisam

-- Dogger Bank Wind Farm - Por ajudar o Reino Unido a caminhar em direção a um futuro neutro em carbono

-- Reator Internacional Termonuclear Experimental (ITER)- Por explorar com ousadia a energia nuclear de próxima geração

-- Libra? - Por levar a moeda digital para o convencional

-- Projeto Nacional de Plasma Convalescente - Para unir forças para testar rapidamente um tratamento para a COVID-19

-- Calçada Sheik Jaber Al-Ahmad Al-Sabah - Por construir uma ponte para o futuro do Kuwait

-- Some Good News? - Por oferecer algo para se sorrir no bloqueio e provar que a produção de vídeo do tipo faça você mesmo pode ser de classe mundial

-- Chollian-2B - Por criar um satélite orbital para rastrear a poluição

-- Animal Crossing: New Horizons - Por oferecer à comunidade de jogadores quando eles mais precisam

-- Sycamore? - Por dar um salto quântico ao desconhecido

-- Mjøstårnet - Por usar madeira para alcançar o céu

-- Campos del Sol - Por ajudar o Chile a se afastar dos combustíveis fósseis e avançar em direção à neutralidade de carbono

-- Micra® AV - Para atualizar o menor marca-passo do mundo - sem perder o ritmo

-- Aeroporto Internacional de Pequim Daxing - Por criar o maior terminal do mundo, pronto para ajudar a China a reconstruir o setor de turismo

-- Creatable World? - Para ouvir as crianças pedindo uma maneira mais inclusiva de brincar

-- Al-Shera'a - Por aumentar a barra de ferramentas net-zero em prédios do governo

-- Aplicativo Plant-for-the-Planet? - Por usar tecnologia para adaptar e assumir a forma de um jogo e acelerar o reflorestamento

-- Planos de realocação da capital- Por tramar um novo nervo político da Indonésia - um mais inteligente e mais verde

-- ReRun - Por ajudar as empresas a usar os dados para trazer as pessoas de volta ao escritório - com segurança

Acesse as listas dos Os 10 principais projetos mais influentes específicos por região

-- Os 10 Principais projetos mais influentes da África

-- Os 10 principais projetos mais influentes da Ásia-Pacífico

-- Os 10 principais projetos mais influentes do Canadá

-- Os 10 principais projetos mais influentes da China

-- Os 10 principais projetos mais influentes da Europa/Reino Unido

-- Os 10 principais projetos mais influentes da Índia

-- Os 10 principais projetos mais influentes da América Latina

-- Os 10 principais projetos mais influentes do Oriente Médio

-- Os 10 principais projetos mais influentes da América do Norte

