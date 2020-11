Apple começa a vender Macs com processadores próprios para imitar iPhones

A Apple começou a vender nesta terça-feira (10) computadores Mac com processadores próprios, que lhes permitirá melhorar o rendimento e funcionar de forma mais parecida aos populares iPhones.

O MacBook Air, o MacBook Pro e o Mac mini vão incorporar o novo chip M1, da Apple, que oferece bateria com maior duração e permite que os computadores executem aplicativos projetados para dispositivos móveis.

O M1 substitui os chips da Intel, usados em versões anteriores dos computadores da Apple.

A empresa californiana anunciou em junho seus planos de lançar o novo chip como parte de sua iniciativa, Apple Silicon, que busca lhe dar maior controle sobre hardware e software.

Durante seu lançamento, a campanha informou que "os aplicativos do iPhone e do iPad agora podem ser executados diretamente no Mac", embora os desenvolvedores de software precisarão criar versões compatíveis para os computadores.

Patrick Moorhead, da Moor Insights & Strategy, disse que resta ver se os novos computadores terão o rendimento prometido, mas que a Apple conseguirá mais controle sobre sua produção com a nova estratégia.

"Em comparação com os iPhones, iPads, AirPods e Watch da Apple, o Mac teve um desempenho inferior aos 10% de participação do mercado", disse Moorhead.

"A empresa decidiu que a melhor estratégia para ajudar a remediar este problema é fazer com que o Mac se pareça mais ao iPhone e ao iPad, usando o silício de seus móveis em uma plataforma informática e, inclusive, permitindo que o Mac execute aplicativos iOS".