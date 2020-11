Comunicado do Business Wire :NuScale Power

A NuScale Power anunciou hoje que, graças a esforços adicionais de engenharia de valor e com o emprego de ferramentas avançadas de teste e modelagem, a NuScale analisou e concluiu que o NuScale Power Module? (NPM) pode gerar 25% mais energia por módulo, atingindo um total de 77 MWe por módulo (bruto) e resultando em aproximadamente 924 MWe para seu modelo principal de usina elétrica de 12 módulos. Além disso, a NuScale está anunciando alternativas para soluções de usinas menores em tamanhos de quatro módulos (cerca de 308 MWe) e seis módulos (cerca de 462 MWe).

"Sem afetar a incomparável segurança de nosso design, nossos engenheiros comprovaram mais uma vez que a tecnologia da NuScale é de primeira classe e pode oferecer economia de custo e personalização consideráveis a um nível ainda não alcançado no mercado de energia nuclear", afirmou John Hopkins, presidente do conselho e diretor executivo da NuScale Power. "Com este avanço, a NuScale segue demonstrando que é a líder mundial do setor para comercializar pequenos reatores modulares."

Aumentar em 25% a capacidade de geração elétrica de uma usina de 12 pequenos reatores modulares (small modular reactor, SMR) reduz o custo de capital imediato da instalação por quilowatt de estimados US$ 3.600 para aproximadamente US$ 2.850. Além disso, a usina de energia escalável de 12 módulos abordará agora um tamanho que a torna uma verdadeira competidora no mercado em escala de gigawatt. Essa elevação de produção energética ocorre sem grandes mudanças na tecnologia do NPM.

As soluções para usinas de energia menores proporcionarão mais opções aos clientes da NuScale em termos de tamanho, produção de energia, flexibilidade operacional e custo. Elas também terão uma presença menor e inovadora com foco em simplificar a construção, reduzindo a duração da construção (cronograma) e os custos. Essa nova solução possibilita que a NuScale apoie uma maior amplitude de necessidades dos clientes, o que inclui energia para pequenas redes como as de países insulares; comunidades remotas que não possuem rede elétrica; instalações industriais e governamentais; e alternativas que substituem a energia gerada por carvão, requerem menos consumo energético e ajudam os clientes a atenderem a determinações de ar limpo.

O processo regulatório da elevação do nível de potência máxima dos reatores no qual uma usina nuclear pode operar é chamado de uprate de energia. A elevação de energia será analisada pela Comissão Reguladora Nuclear (Nuclear Regulatory Commission) dos Estados Unidos como parte da solicitação de Aprovação de Projeto Padrão (Standard Design Approval, SDA) da NuScale, a qual a NuScale pretende protocolar em 2022.

Os novos produtos iniciais da NuScale serão uma solução de usina elétrica de quatro e de seis módulos, embora haja a possibilidade de outras configurações. Essas soluções de usina menores são economicamente competitivas, se sustentam e empregam a tecnologia NPM líder de mercado, além do caso de segurança já aprovado pela Comissão Reguladora Nuclear dos Estados Unidos. Assim como o modelo de usina elétrica principal da NuScale, essas configurações menores manterão a capacidade de fornecer soluções de usina escaláveis com recursos, capacidade e desempenho não encontrados em outras ofertas de SMR. A NuScale poderá entregar seu primeiro módulo a um cliente em 2027.

Sobre a NuScale Power

A NuScale Power desenvolveu uma nova usina nuclear de reator de água leve modular para fornecer energia elétrica, aquecimento urbano, dessalinização e outras aplicações de processamento de calor. Esse design inovador de pequeno reator nuclear (small modular reactor, SMR) apresenta um NuScale Power Module? totalmente produzido em fábrica e capaz de gerar 77 MW de eletricidade usando uma versão mais segura, menor e escalável da tecnologia de reatores de água pressurizada. O design escalável da NuScale - uma usina de energia pode abrigar até 12 módulos de energia individuais - oferece os benefícios da energia sem emissão de carbono e reduz os compromissos financeiros associados a instalações nucleares em escala de gigawatt. O investidor majoritário na NuScale é a Fluor Corporation, empresa global de engenharia, compras e construção com uma história de 60 anos em energia nuclear comercial.

A NuScale está sediada em Portland, estado norte-americano do Oregon, e possui escritórios em Corvallis, Oregon; Rockville, Maryland; Charlotte, Carolina do Norte; Richland, Washington; e Londres, no Reino Unido. Siga-nos no Twitter: @NuScale_Power, no Facebook: NuScale Power, LLC, no LinkedIn: NuScale-Power e no Instagram: nuscale_power. A NuScale tem um novo logotipo, uma nova marca e um novo website. Assista ao vídeo.

