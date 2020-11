Negativa de Trump em admitir a derrota é 'um constrangimento', diz Biden

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta terça-feira (10) que a negativa do atual ocupante da Casa Branca, Donald Trump, a admitir sua derrota nas eleições é "um constrangimento" e se refletirá mal em seu legado.

"Simplesmente acho que é um constrangimento, francamente", disse Biden durante coletiva de imprensa, quando perguntado o que pensava sobre a negativa de Trump em admitir a derrota nas eleições de 3 de novembro.

"Como posso dizer isso com tato?", perguntou Biden aos jornalistas. "Acho que não ajudará no legado do presidente".