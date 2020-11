Comunicado do Business Wire :ArborGen

Hoje, a ArborGen, líder mundial no desenvolvimento e comercialização de tecnologias que melhoram a produtividade das árvores, anunciou que firmou um acordo com a Vallourec que dá à ArborGen direitos exclusivos para desenvolver e comercializar clones de eucalipto geneticamente melhorados da Vallourec no Brasil. A parceria vai expandir os produtos que a ArborGen pode oferecer aos seus clientes, bem como permitir sua expansão para novos mercados no Brasil. A empresa começará a oferecer mudas da Vallourec em novembro de 2020.

A ArborGen é um dos maiores fornecedores comerciais de mudas de eucalipto e pinus no Brasil e já tem direitos exclusivos para comercializar clones de eucalipto da International Paper e de outras empresas no Brasil, além de desenvolver seus próprios clones de eucalipto que serão comercializados em breve.

A ArborGen opera atualmente três viveiros no Brasil, complementados por uma rede de produtores contratados que permitem atender todos os principais mercados de eucalipto do Brasil. Os produtos de eucalipto da ArborGen estão disponíveis em todas as regiões de cultivo de eucalipto no Brasil, incluindo os estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná.

Gabriela Monnerat, gerente geral da ArborGen Brasil, disse "O acordo com a Vallourec permite que a ArborGen forneça ao mercado novos clones que apresentam boa produtividade e alta densidade básica da madeira. Além disso, os clones da Vallourec demonstram uma tolerância muito boa à seca - uma característica cada vez mais importante, visto que o plantio de eucalipto expandiu para regiões mais secas e os padrões de chuva mudaram em algumas regiões, como resultado das mudanças climáticas globais."

A indústria florestal brasileira é uma das maiores e de crescimento mais rápido do mundo, e o Brasil é o maior produtor e exportador mundial de celulose de fibra curta. O mercado de eucalipto utiliza aproximadamente 700 milhões de mudas por ano.

Comentando sobre a situação atual do COVID-19 no Brasil, o CEO da ArborGen, Andrew Baum, disse: "Os programas de plantio dos clientes da ArborGen têm sido afetados em diferentes graus pelo impacto da pandemia global, conforme as equipes de plantio e os clientes se ajustam à nova rotina e medidas de segurança. Dito isso, como a celulose, o papel e a siderurgia são os principais mercados para a silvicultura no Brasil, esperamos que a demanda por nossos produtos se recupere na segunda metade do ano fiscal, à medida que alguns clientes aceleram o plantio para se recuperar dos atrasos anteriores no ano e à medida que a ArborGen continua a expandir sua base de clientes em novas regiões. "

Sobre a ArborGen

A ArborGen é o maior fornecedor comercial global de mudas e líder no fornecimento de genética avançada para a indústria florestal. Empregando tecnologia de ponta, a ArborGen está desenvolvendo produtos de alto valor que melhoram significativamente a produtividade de um determinado hectare de terra, permitindo que nossos clientes cultivem árvores que rendam mais madeira por hectare com maior consistência e qualidade em um período mais curto de tempo. Os produtos da ArborGen estão melhorando a sustentabilidade das plantações florestais ao mesmo tempo que ajudam a atender à crescente necessidade mundial de madeira, fibra e energia. Para obter mais informações, visite o site da ArborGen em www.arborgen.com e www.arborgen.com.br

Sobre a Vallourec

A Vallourec é líder mundial em soluções tubulares Premium, fornecendo principalmente para os mercados de energia (petróleo e gás, geração de energia). Sua experiência também se estende ao setor industrial (incluindo mecânica, automotiva e construção). No Brasil possui seis unidades, em Minas Gerais, as unidades Barreiro e Jeceaba com foco na produção de tubos de aço sem emenda; Vallourec Florestal responsável pela produção de carvão vegetal que fornece o alto forno das unidades produtoras de tubos; e a Vallourec Mineração atende às necessidades internas de fornecimento de minério de ferro. No Rio de Janeiro, a Vallourec Transportes e Serviços (VTS) presta serviços especializados para o setor de óleo e gás. No Espírito Santo, o Tubos Soldados Atlântico (TSA) presta serviços de revestimento anticorrosão.

ArborGen Brazil Ana Gabriela Monnerat Diretora +55 19 98816-2830 agbassa@arborgen.com

