Comunicado do Business Wire :Spotify Technology S.A.

Spotify Technology S.A. (NYSE: SPOT), o serviço de assinatura de transmissão digital de áudio mais popular do mundo, anunciou hoje que a empresa assinou um contrato definitivo para adquirir a Megaphone, uma das plataformas de publicidade e publicação de podcast mais inovadoras do mundo. Juntos, o Spotify e a Megaphone irão ajudar os anunciantes e editores de podcast a aproveitar todo o potencial dos podcasts. As duas empresas conseguirão isto com o poder do 'Megaphone Targeted Marketplace' e ao disponibilizar pela primeira vez o 'Streaming Ad Insertion' a editores de podcast terceirizados.

Com esta aquisição, o Spotify continua a atingir sua meta de se tornar a plataforma de áudio de liderança mundial e se concentrar no crescimento da monetização de áudio em todo o setor. A aquisição segue o lançamento do 'Streaming Ad Insertion', uma tecnologia inovadora de anúncios em podcast que oferece a intimidade e a qualidade dos tradicionais anúncios em podcast com a precisão e a transparência do marketing digital moderno.

Os anunciantes agora serão capazes de ativar os podcasts originais e exclusivos do Spotify, ao mesmo tempo que expandem o alcance mediante o 'Megaphone Targeted Marketplace'. Para os editores de podcast, a aquisição irá desbloquear ferramentas inovadoras que os ajudarão a lucrar mais com seu trabalho. Isto inclui a oportunidade de optar por ter seu conteúdo monetizado, ao corresponder seus ouvintes com uma demanda ainda maior de anunciantes. Após concluir a transação, o Spotify irá disponibilizar de imediato o 'Streaming Ad Insertion' a todos os editores de podcast na Megaphone, sendo a primeira vez que esta tecnologia estará disponível a terceiros. Com o 'Streaming Ad Insertion', os editores de podcast poderão oferecer públicos de podcast mais valiosos a anunciantes com base em impressões confirmadas de anúncios.

"Ainda estamos nos primeiros capítulos da história do setor de transmissão digital de áudio, porém está absolutamente claro que o potencial é significativo", disse Dawn Ostroff, Diretora de Negócios de Conteúdo & Publicidade do Spotify. "Esperamos que a Megaphone se una ao Spotify em nossa missão de acelerar a monetização de podcast de modo mais inteligente a anunciantes e editores de podcast, impulsionada por um público escalonado e moderna tecnologia."

"Estamos extremamente animados em fazer parte do Spotify para ajudar a seguir adiante com o meio de podcast junto a editores e anunciantes", disse Brendan Monaghan, Diretor Executivo da Megaphone. "Acreditamos que o valor compartilhado da Megaphone e do Spotify em inovação irá avançar com o ecossistema de podcast ao redor do mundo."

A conclusão da transação está sujeita às aprovações regulatórias usuais.

Sobre a Spotify Technology S.A.

O Spotify transformou a audição de música para sempre quando foi lançado em 2008. Descubra, gerencie e compartilhe mais de 60 milhões de faixas, incluindo mais de 1,9 milhões de títulos de podcast, de graça, ou atualize para o Spotify Premium a fim de ter acesso a recursos exclusivos de música, incluindo uma aprimorada qualidade de som e uma experiência de audição sob demanda, off-line e sem anúncios.

Hoje, o Spotify é o serviço de assinatura de transmissão digital de áudio mais popular do mundo, com 320 milhões de usuários, incluindo 144 milhões de assinantes, atuando em 92 mercados.

Usamos nossos sites 'Investors' e 'For the Record', bem como outras mídias sociais relacionadas na aba "Resources - Social Media" de nosso site 'Investors' para divulgar informações importantes da empresa. Para mais informação, imagens ou entrar em contato com a equipe de imprensa, acesse https://newsroom.spotify.com/.

Sobre a Megaphone

A Megaphone é uma empresa de tecnologia de podcast que fornece hospedagem e funções de inserção de anúncios a editores bem como vendas de anúncios direcionados a parcerias de marcas. A plataforma da Megaphone conecta podcasters de nível empresarial e empresas de mídia com as melhores ferramentas para publicar, monetizar e medir seu conteúdo de áudio. O 'Megaphone Targeted Marketplace' (MTM) revoluciona a publicidade de podcast, ao oferecer às marcas o alcance sem precedentes de ouvintes, medição real, execução eficiente e segurança garantida de marcas. O Megaphone Creative Solutions (MCS) fornece serviços criativos de ponta a anunciantes, desenvolvendo anúncios inovadores de áudio que envolvem o usuário e proporcionam resultados.

