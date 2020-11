Comunicado do Business Wire :IDEMIA

IDEMIA, líder mundial em identidade aumentada, acrescentou um cartão sem contato totalmente metálico ao seu amplo portfólio de soluções de pagamento.

O lançamento segue o recente mandato da MasterCard para emitir cartões de interface dupla (com e sem contato) e uma enorme demanda por cartões de metal. Especialistas afirmam que o mercado de cartões de metal está crescendo atualmente em todas as regiões, com um impulso específico no segmento Milênio. Um estudo com 18.000 respondentes mostrou que 65% dos clientes mundiais escolheriam um cartão de metal em vez de um cartão de plástico, destes 73% da geração Milênio preferem um cartão de metal a um de plástico.

A nova marca de produto foi produzida em parceria com a Compose cure, um fabricante de cartões de pagamento de classe internacional com base em metal Premium, e o Citi, o banco com liderança mundial, que atende a mais de 200 milhões de contas de clientes e faz negócios em mais de 160 países e jurisdições. Juntos, eles garantem que o cartão totalmente metálico com interface dupla irá fornecer produtos de propriedade seguros e de alta qualidade a clientes de alto poder aquisitivo em todo o mundo. O novo cartão totalmente metálico com interface dupla permite aos usuários tocar na frente ou no verso do cartão, oferecendo transações convenientes, higiênicas e sem atrito no ponto de venda.

"Como líder de mercado em cartões de metal, a IDEMIA se esforça em fornecer a nossos clientes bancários produtos de alta qualidade que reflitam seu compromisso aos consumidores, os quais procuram uma experiência de pagamento exclusiva. O recente crescimento na demanda por cartões de metal e a adoção de soluções de pagamento sem contato vislumbram um tremendo potencial para o produto no Oriente Médio. O abrangente portfólio da IDEMIA de cartões de pagamento sem contato e de metal é concebido a clientes que procuram produtos Premium que reflitam suas escolhas de estilo de vida mais perspicazes. Nossos materiais exclusivos são fabricados com as mais recentes tecnologias de impressão, gravação e decoração sobre metal", disse Julia Schoonenberg, Vice-Presidente Sênior de Instituições Financeiras da IDEMIA no Oriente Médio e África.

A IDEMIA é líder em soluções inovadoras que atendem às necessidades dos usuários no cenário do setor de serviços financeiros em rápida transformação. Eles oferecem às instituições financeiras um portfólio completo e inovador de soluções que abrangem desde as tecnologias clássicas de cartão EMV, cartões de metal atraentes, até pagamentos móveis de ponta, serviços digitais e segurança inovadora de pagamentos online.

Sobre a IDEMIA

A IDEMIA, líder mundial em Identificação Aumentada, proporciona um ambiente confiável que permite aos cidadãos e consumidores realizar suas atividades diárias (como pagar, conectar-se e viajar), tanto no espaço físico quanto no digital.

Proteger nossa identidade se tornou uma missão crítica no mundo em que vivemos hoje. Ao defender a Identidade Aumentada, uma identidade que garante privacidade , confiança e transações seguras, autenticadas e verificáveis, reinventamos a maneira como pensamos, produzimos, usamos e protegemos um de nossos maiores ativos - nossa identidade - seja para indivíduos ou para objetos, sempre e onde a segurança for importante. Fornecemos Identidade Aumentada para clientes internacionais dos setores Financeiro, Telecom, Identidade, Segurança Pública e IoT. Com quase 15.000 funcionários em todo o mundo, a IDEMIA atende clientes em 180 países.

Para mais informação, acesse www.idemia.com

Contato de imprensa:

Palak Mehta Relações Públicas da Havas Palak.mehta@havasprme.com +971502918191

