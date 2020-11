Comunicado do Business Wire :Värde Partners

A Värde Partners, uma empresa líder global de investimentos alternativos, anunciou hoje o fechamento final do Fundo de Deslocamento de Crédito Värde (o "Fundo") com mais de US$ 1,6 bilhão em compromissos, excedendo sua meta de US$1 bilhão em cinco meses de arrecadação de fundos.

O Fundo buscará investir nas oportunidades apresentadas pelos históricos deslocamentos de crédito do mercado e turbulência econômica resultante da pandemia Covid-19. Tem um mandato flexível e global para buscar um amplo universo de crédito mal avaliado, estressado e problemático.

No início deste ano, a Värde também lançou um fundo de deslocamento de crédito de US$ 1 bilhão que foi levantado por meio de uma plataforma de banco privado. Isso traz o capital total levantado pela Värde, especificamente para estratégias de deslocamento de crédito, para mais de US$ 2,6 bilhões e segue na esteira do fechamento do 13º fundo principal da Värde em dezembro de 2019.

"Acreditamos que o profundo impacto da Covid-19 marcou o início de um grande ciclo conectado", disse o cofundador e CEO, George Hicks. "Tendo estabelecido uma profunda experiência em crédito nos últimos 27 anos, trazemos para suportar nossa experiência de investimento em muitos ciclos de crédito para nos orientar conforme a crise se desenrola".

"A velocidade incomparável e a perturbação da sociedade e dos mercados causaram danos fundamentais à economia global. A gama de resultados potenciais permanece incrivelmente ampla, e esperamos vários graus de impacto em todo o mundo", disse o codiretor executivo e diretor de investimentos, Ilfryn Carstairs. "Nossa plataforma é adequada para a oportunidade que temos à nossa frente, com a capacidade de girar para mercados e geografias onde vemos o melhor valor relativo".

O presidente, Jon Fox, acrescentou: "A forte demanda por esta estratégia de uma base diversificada de investidores globais reforça as expectativas de um ciclo de crédito profundo. É para nós uma satisfação constatar que 55% dos compromissos com este Fundo vêm de novos investidores, embora tenha sido totalmente levantado sem reuniões presenciais. Tomamos medidas inovadoras para envolver os investidores por meio de plataformas virtuais e conseguimos superar nossa meta em apenas cinco meses".

Sobre a Värde Partners

A Värde Partners é uma empresa líder global de investimentos alternativos com raízes no crédito e dificuldades financeiras. Fundada em 1993, a empresa já investiu mais de US$ 75 bilhões desde o início e administra mais de US$ 14 bilhões em nome de uma base global de investidores. Os investimentos da empresa abrangem crédito corporativo e comercializado, imóveis e hipotecas, capital privado e empréstimos diretos. A Värde emprega mais de 300 profissionais em todo o mundo, com escritórios em Mineápolis, Nova York, Londres, Cingapura e outras cidades na Ásia e na Europa. Para mais informações www.varde.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201110005903/pt/

Andrea Raphael Chefe global de comunicações e relações públicas +1-212-321-3784 communications@varde.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.