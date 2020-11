Comunicado do Business Wire :Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services

A Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services, fornecedora líder de soluções globais de logística e gestão de cadeia de suprimentos, anunciou hoje a disponibilidade de sua Zona de Comércio Exterior (FTZ) de 80.000 pés quadrados em Miami para apoiar o transporte transfronteiriço e atendimento de e para a América Latina América. A rede de armazéns globais da Ingram Micro compreende mais de 150 instalações, incluindo três FTZs. O armazém de Miami é o mais novo FTZ da empresa, fornecendo acesso estratégico a mercados de rápido crescimento na América Central, América do Sul, México e Caribe.

Devido à sua proximidade com o Aeroporto Internacional de Miami, o centro natural de exportação para a América Latina, o Miami FTZ da Ingram Micro oferece uma vantagem geográfica para empresas com mercados consumidores na América Latina. O eMarketer projeta que o comércio eletrônico de varejo na América Latina cresça US$ 32,6 bilhões entre 2020 e 2023, e uma pesquisa da agencia Nelson mostra que 54,6% dos consumidores na América Latina compram de sites no exterior. A instalação de Miami permite o transporte transfronteiriço de alta velocidade em toda a região, com uma velocidade média de remessa de pequenas encomendas de 3 dias (o tempo de envio varia de 1,2 a 6 dias, dependendo do destino), tornando-se um recurso atraente para empresas que desejam se expandir no mercado latino-americano através de um único ponto de entrada.

"À medida que o comércio global e o comércio transfronteiriço crescem, temos o prazer de anunciar a disponibilidade de nossa Zona de Comércio Exterior em Miami, dando aos fabricantes de produtos, atacadistas e empresas internacionais com consumidores na América Latina uma oportunidade de aproveitar os muitos benefícios comerciais uma FTZ oferece ", disse Martin Garcia-Brosa, diretor executivo da Ingram Micro para a América Latina. "Esta instalação estratégica ajuda nossos clientes a prosperar em vários setores em um mercado global competitivo."

Os fatores que motivam os consumidores na América Latina a fazer compras no exterior incluem uma escassez de fornecedores domésticos que atendem à demanda, preços competitivos e variedade de produtos, entre outros. Os FTZs podem proporcionar economia de custos em importações internacionais de alta demanda, incluindo produtos de saúde e beleza, roupas, eletrônicos de consumo e muito mais.

Se você estiver interessado em alavancar um FTZ ou quiser aprender sobre estratégias de atendimento internacional para o seu negócio, entre em contato com a Ingram Micro para obter mais informações.

Sobre a Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services

A Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services fornece soluções de cadeia de suprimento que conectam oferta e demanda. Do preenchimento de pedidos internacionais ao envio direto e gestão de retorno, disposição de ativos de TI (IT Asset Disposition, ITAD), remarketing, distribuição e outros, nossas soluções impulsionam o crescimento por mercados móveis, de tecnologia e de e-commerce. É com muito orgulho que servimos clientes que variam desde marcas de crescimento rápido a empresas da Global 2000 e nos dedicamos a facilitar seus sucessos através de rede global de armazéns, tecnologia de classe mundial, parcerias estratégicas e décadas de conhecimento nos setores de logística, mobilidade e ITAD.

