Comunicado do Business Wire :FLIR Systems, Inc.

A FLIR Systems, Inc. anunciou hoje duas câmeras de sistema de tráfego inteligente, a FLIR ThermiCam? AI* com imagens térmicas e a câmera visível FLIR TrafiCam? AI, ambas com inteligência artificial (artificial intelligence, AI) para otimizar o fluxo de tráfego em vias e cruzamentos. Quando combinadas com a plataforma de nuvem FLIR Acyclica?, as cidades podem aplicar os dados das câmeras habilitadas com AI para prever o tráfego, evitar congestionamentos e potenciais acidentes, e criar vias de tráfego mais seguras para motoristas, ciclistas e pedestres 24 horas por dia.

"Os sistemas de tráfego da FLIR estão atualmente instalados em 75 países e, com a adição da ThermiCam AI e da TrafiCam AI, a FLIR oferece agora uma solução totalmente integrada que permite aos engenheiros de tráfego e planejadores de cidades aplicarem aprendizados baseados em AI para otimizar continuamente o fluxo de tráfego", afirmou Rickard Lindvall, gerente geral de negócios de soluções da FLIR Systems. "A solução integrada permite que as cidades melhorem o projeto das vias urbanas para torná-las mais seguras e habitáveis."

As câmeras habilitadas com AI ajudam a controlar o tráfego dinamicamente na borda por meio de captura e processamento de dados em tempo real, e fornecem entrada para controladores de semáforos em cruzamentos, o que melhora o fluxo de tráfego e a segurança no momento. Com a capacidade de capturar dados de energia de calor por meio de um sensor térmico na ThermiCam AI e um sensor de baixa luminosidade e alta definição visível no TrafiCam AI, os sinais de trânsito das cidades têm monitoramento contínuo completo, em todas as condições climáticas e até mesmo através de fumaça para monitoramento de túneis. As câmeras também são habilitadas para Wi-Fi para cálculos de tempo de viagem e outros aplicativos de origem-destino. No futuro, as câmeras podem ser adaptadas com antenas de celular 5G para possibilitar a conectividade de veículos a tudo (vehicle-to-everything, V2X), o que aumentará ainda mais a segurança no trânsito.

A plataforma de nuvem FLIR Acyclica fornece as ferramentas e análises necessárias para entender melhor os dados de tráfego. Quando a ThermiCam AI e a TrafiCam AI são combinadas com a plataforma de nuvem Acyclica, as cidades podem aplicar seus aprendizados baseados em AI a dados em tempo real para realizar mudanças no padrão de tráfego preditivo para cidades mais eficientes e seguras.

As novas câmeras de tráfego da linha AI estarão disponíveis mundialmente no primeiro trimestre de 2021. Para saber mais sobre ThermiCam AI e a TrafiCam AI da FLIR, acesse www.flir.com/thermicam-ai e www.flir.com/traficam-ai. Para obter mais informações sobre as soluções de tráfego da FLIR, acesse www.flir.com/traffic/.

*A câmera ThermiCam AI é vendida como câmera a câmera TrafiSense?AI nos Estados Unidos e no Canadá. Para saber mais, acesse www.flir.com/trafisense-ai.

