Comunicado do Business Wire :Nexon America Inc.

RPG móvel KonoSuba: Vamos Dar as Bênçãos a Este Mundo Maravilhoso! Dias Fantásticos estáchegando em 2021 para dispositivos iOS e Android em todo o mundo. Publicado pela Nexon, o jogo contará com personagens favoritos dos fãs da popular série de anime, incluindo Kazuma Sato, Aqua, Megumin, Darkness e todos os novos personagens!

Em parceria com o publisher KonoSuba Kadokawa, e desenvolvido pela Sumzap, KonoSuba: Dias Fantásticos segue o enredo original com personagens originais do anime. Além disso, todos os novos personagens exclusivos criados especialmente para o jogo serão apresentados, junto com novas histórias únicas. Os dubladores japoneses Jun Fukushima e Sora Amamiya também irão reprisar seus papéis da série de anime como Kazuma e Aqua, respectivamente.

Lançado inicialmente no Japão em fevereiro de 2020, o jogo obteve grande sucesso e resposta positiva dos fãs que recebem atualizações regulares com novos personagens, histórias e eventos sendo continuamente adicionados. A Nexon adquiriu direitos de publicação globais, excluindo Japão, China, Taiwan, Hong Kong e Macau.

Para se inscrever para atualizações adicionais em KonoSuba: Dias Fantásticos visite o site oficial e não deixe de seguir @playkonosuba no Twitter para as últimas notícias!

Baseado na série de anime "KonoSuba: Vamos Dar as Bênçãos a Este Mundo Maravilhoso!", KonoSuba: Dias Fantásticos é um RPG de coleção de personagens gratuito para iOS e Android. Apresentando personagens favoritos dos fãs, incluindo Kazuma Sato, Aqua, Megumin e Darkness, o jogo segue o enredo do romance original e inclui personagens únicos criados exclusivamente para o jogo. No início deste ano, o lançamento japonês de KonoSuba: Dias Fantásticosteve uma resposta positiva de jogadores, ganhando um forte reconhecimento e uma base de fãs.

Sobre a Nexon America Inc.http://www.nexon.net

Fundada em 2005, a Nexon America Inc. oferece excelente experiência de jogos online gratuitos e suporte a jogos ao vivo, aproveitando os pontos fortes da NEXON Co., Ltd. ("Nexon") e aplicando-os para audiências exclusivamente ocidentais. A Nexon America tem mantido consistentemente franquias icônicas como MapleStory e Mabinogi por mais de uma década, as quais vêm batendo recordes e cativando jogadores. Com novos projetos no horizonte, a Nexon America mantém o espírito pioneiro e inovador de sua matriz, empregando sua abordagem "player-first", enquanto projeta as melhores experiências de jogabilidade possíveis para o mercado ocidental.

