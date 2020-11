Comunicado do Business Wire :Takeda Pharmaceutical Company Limited

A Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) ("Takeda") anunciou hoje que apresentará 22 resumos patrocinados pela empresa na 62ª Reunião Anual da Sociedade Americana de Hematologia (ASH, na sua sigla em inglês), que será realizada virtualmente de 5 a 8 de dezembro de 2020. A pesquisa científica da empresa na ASH identificará abordagens exclusivas no avanço do tratamento de cânceres hematológicos, ilustrando seu compromisso em desenvolver e fornecer soluções transformadoras para as necessidades dos pacientes. A Takeda também apresentará dados mais amplos de seu portfólio e pipeline de hematologia na conferência.

"Na ASH deste ano, as novidades na área de Pesquisa e Desenvolvimento em Oncologia da Takeda destacam nosso compromisso em transformar os paradigmas de tratamento existentes e investigar abordagens verdadeiramente inovadoras que atendem às necessidades críticas de pacientes que vivem com câncer no sangue, como leucemias, linfomas e mieloma", disse Chris Arendt, chefe de Unidade da Área Terapêutica de Oncologia na Takeda. "Nossa busca pela cura do câncer é impulsionada por nosso compromisso de fornecer medicamentos que salvam vidas - a todos os pacientes, incluindo aqueles com opções de tratamento limitadas ou ineficazes."

Os principais dados a serem apresentados são os seguintes:

-- Pevonedistat: Uma subanálise do estudo de Fase 2 do Pevonedistat-2001 será apresentada em uma sessão oral. A análise, que se centrou nos resultados do subgrupo de síndromes mielodisplásicas (SMD) de alto risco do estudo, mostrou que a combinação de pevonedistat e azacitidina resultou em maior sobrevida livre de eventos, maior duração da resposta e transformação tardia para leucemia mieloide aguda (LMA) sem aumento da mielossupressão, em comparação com o tratamento apenas com azacitidina. Além disso, o perfil de segurança de pevonedistat e azacitidina em combinação foi comparável ao da azacitidina sozinha. Apesar dos resultados ruins, não houve novos avanços no tratamento de SMD de alto risco em mais de 10 anos e são necessárias novas terapias eficazes com perfis de segurança favoráveis que não pioram a mielossupressão.

-- ICLUSIG® (ponatinibe): Os dados da análise interina do ensaio OPTIC do ICLUSIG serão apresentados em uma sessão oral. Os dados destacaram o benefício-risco revisado do ICLUSIG, um inibidor da tirosina quinase (TKI) de terceira geração, com o uso de um regime de dosagem baseado na resposta em pacientes com leucemia mieloide crônica em fase crônica resistente (LMC-FC), com ou sem mutações, que apresentaram falha do tratamento com TKIs de segunda geração (2G). Outra apresentação oral incluirá uma subanálise agrupada que destaca os pacientes dos estudos PACE e OPTIC, compreendendo a maior avaliação da população de pacientes em um ambiente de TKI pós-2G. Embora a LMC-FC seja muitas vezes administrável, os pacientes que experimentaram um fracasso no tratamento com uma terapia anterior com TKI 2G, principalmente aqueles que são resistentes à terapia, sofrem de resultados ruins a longo prazo, o que ressalta que ainda há lacunas no atendimento para pessoas que vivem com LMC-FC.

-- NINLARO? (ixazomibe): Os resultados do ensaio TOURMALINE-MM2 serão apresentados em uma sessão oral. O estudo foi projetado para avaliar a adição do NINLARO à lenalidomida e dexametasona em pacientes com mieloma múltiplo recém-diagnosticados e não elegíveis para transplante. Embora o ensaio não tenha atingido o limite de significância estatística e o endpoint primário de sobrevida livre de progressão (SLP) não tenha sido alcançado, o estudo descobriu que a adição do NINLARO resultou em um aumento de 13,5 meses na SLP mediana geral. No subgrupo pré-especificado de citogenética expandida de alto risco, a adição do NINLARO resultou em uma SLP mediana de 23,8 meses versus 18,0 meses no grupo do placebo. Pacientes recém-diagnosticados com mieloma múltiplo precisam de opções de tratamento adicionais baseadas em inibidores do proteassoma, pois atualmente não há opções aprovadas que sejam totalmente orais.

-- ADCETRIS® (brentuximabe vedotina): Dados de acompanhamento de cinco anos de dois estudos de Fase 3 de linha de frente sobre linfoma serão apresentados como apresentações de pôster. Os dados do estudo ECHELON-1, que avaliou o ADCETRIS em combinação com doxorrubicina, vimblastina e dacarbazina (ADCETRIS+AVD) para linfoma de Hodgkin estágio III/IV não tratado previamente, mostra que, com tempo de acompanhamento estendido, a adição do ADCETRIS à AVD demonstra um benefício de tratamento sólido e sustentado, independentemente do estágio da doença, da pontuação do fator de risco do Índice Prognóstico Internacional e do status PET2 em comparação com ABVD, o padrão atual de tratamento. Também serão apresentadas análises finais positivas do ECHELON-2 que avaliou o ADCETRIS em combinação com CHP (ciclofosfamida, doxorrubicina, prednisona) (ADCETRIS+CHP) versus um tratamento de cuidado padrão no tratamento de linha de frente de pacientes com linfomas de células T periféricas CD30-positivo. O perfil de segurança do ADCETRIS nos estudos ECHELON-1 e ECHELON-2 foram consistentes com o perfil de segurança estabelecido do ADCETRIS em combinação com quimioterapia.

Os resumos de oncologia aceitos são os seguintes:

Obs.: Todos os horários listados estão no horário padrão do Pacífico (PST)

Pevonedistat

-- Efficacy and Safety of Pevonedistat Plus Azacitidine Vs Azacitidine Alone in Higher-Risk Myelodysplastic Syndromes (MDS) From Study P-2001 (NCT02610777) [Eficácia e Segurança do Pevonedistat Mais Azacitidina Vs Azacitidina Sozinha em Síndromes Mielodisplásicas (SMD) de Alto Risco do Estudo P-2001 (NCT02610777)]. Resumo 653. Apresentação oral. Segunda-feira, 7 de dezembro de 2020 - 11h30

-- A Randomized Phase 2 Study of Pevonedistat, Venetoclax, and Azacitidine Versus Venetoclax Plus Azacitidine in Adults with Newly Diagnosed Acute Myeloid Leukemia (AML) Who Are Unfit for Intensive Chemotherapy [Um Estudo Randomizado de Fase 2 do Pevonedistat, Venetoclax e Azacitidina Versus Venetoclax Mais Azacitidina em Adultos com Leucemia Mieloide Aguda (LMA) Recém-diagnosticada que não são Adequados para Quimioterapia Intensiva]. Resumo 988. Apresentação de pôster. Sábado, 5 de dezembro de 2020.

-- Randomized Phase 2 Trial of Pevonedistat Plus Azacitidine Versus Azacitidine in Higher-Risk Myelodysplastic Syndromes/Chronic Myelomonocytic Leukemia or Low-Blast Acute Myeloid Leukemia: Exploratory Analysis of Patient-Reported Outcomes [Ensaio Randomizado de Fase 2 do Pevonedistat Mais Azacitidina Versus Azacitidina em Síndromes Mielodisplásicas de Alto Risco/Leucemia Mielomonocítica Crônica ou Leucemia Mieloide Aguda em Fase Blástica Baixa: Análise Exploratória de Resultados Relatados por Pacientes]. Resumo 2191. Apresentação de pôster. Domingo, 6 de dezembro de 2020.

ICLUSIG® (ponatinibe)

-- Efficacy and Safety of Ponatinib (PON) in Patients with Chronic-Phase Chronic Myeloid Leukemia (CP-CML) Who Failed One or More Second-Generation (2G) Tyrosine Kinase Inhibitors (TKIs): Analyses Based on PACE and OPTIC [Eficácia e Segurança do Ponatinibe (PON) em Pacientes com Leucemia Mieloide Crônica em Fase Crônica (LMC-FC) que Falharam em Um ou Mais Inibidores de Tirosina Quinase (TKIs) de Segunda Geração (2G): Análises Baseadas no PACE e OPTIC]. Resumo 647. Apresentação oral. Segunda-feira, 7 de dezembro de 2020 - 11h30

-- Outcome by Mutation Status and Line of Treatment in OPTIC, a Dose-Ranging Study of 3 Starting Doses of Ponatinib in Patients with CP-CML [Resultado por Estado de Mutação e Linha de Tratamento no OPTIC, um Estudo de Variação de Dose de 3 Doses Iniciais do Ponatinibe em Pacientes com LMC-FC]. Resumo 48. Apresentação oral. Sábado, 5 de dezembro de 2020 - 8h15

-- A Phase 1/2 Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Ponatinib with Chemotherapy in Pediatric Patients with Philadelphia Chromosome-Positive (Ph+) Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) [Um Estudo de Fase 1/2 para Avaliar a Segurança e Eficácia do Ponatinibe com Quimioterapia em Pacientes Pediátricos com Leucemia Linfoblástica Aguda com Cromossomo Filadélfia Positivo (LLA Ph+)]. Resumo 2842. Apresentação de pôster. Segunda-feira, 7 de dezembro de 2020.

-- Ponatinib Versus Imatinib with Reduced-Intensity Chemotherapy in Patients with Newly Diagnosed Philadelphia Chromosome-Positive (Ph+) Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL): PhALLCON Study [Ponatinibe Versus Imatinibe com Quimioterapia de Intensidade Reduzida em Pacientes com Leucemia Linfoblástica Aguda com Cromossomo Filadélfia Positivo (LLA Ph+) Recém-diagnosticada: Estudo PhALLCON]. Resumo 1026. Apresentação de pôster. Sábado, 5 de dezembro de 2020.

-- Treatment of Newly Diagnosed Philadelphia Chromosome Positive Acute Lymphoblastic Leukemia Using Tyrosine Kinase Inhibitors in Combination with Chemotherapy: A Patient-Centered Benefit-Risk Assessment [Tratamento da Leucemia Linfoblástica Aguda com Cromossomo Filadélfia Recém-diagnosticada Usando Inibidores de Tirosina Quinase em Combinação com Quimioterapia: Uma Avaliação de Risco-benefício Centrada no Paciente]. Resumo 3471. Apresentação de pôster. Segunda-feira, 7 de dezembro de 2020.

Mieloma múltiplo

-- The Phase 3 TOURMALINE-MM2 Trial: Oral Ixazomib, Lenalidomide, and Dexamethasone (IRd) Vs Placebo-Rd for Transplant-Ineligible Patients (Pts) with Newly Diagnosed Multiple Myeloma (NDMM) [O Ensaio TOURMALINE-MM2 de Fase 3: Ixazomibe, Lenalidomida e Dexametasona (IRd) Oral Vs Placebo-Rd para Pacientes Inelegíveis para Transplante (Pts) com Mieloma Múltiplo Recém-diagnosticado (MMRD)]. Resumo 551. Apresentação oral. Segunda-feira, 7 de dezembro de 2020 - 7h45

-- Progression-Free Survival (PFS) Benefit Demonstrated and Quality of Life (QoL) Maintained across Age and Frailty Subgroups with the Oral Proteasome Inhibitor (PI) Ixazomib Vs Placebo As Post-Induction Maintenance Therapy in Non-Transplant Newly Diagnosed Multiple Myeloma (NDMM) Patients (Pts): Analysis of the TOURMALINE-MM4 Phase 3 Trial [Benefício Demonstrado da Sobrevivência Livre de Progressão (SLP) e Qualidade de Vida (QV) Mantida em Todos os Subgrupos de Idade e Fragilidade com o Inibidor de Proteassoma (IP) Oral do Ixazomibe Vs Placebo Como Terapia de Manutenção Pós-indução em Pacientes (Pts) Sem Transplante com Mieloma Múltiplo Recém-diagnosticado (MMRD): Análise do Ensaio TOURMALINE-MM4 de Fase 3]. Resumo 1381. Apresentação de pôster. Sábado, 5 de dezembro de 2020.

-- Prognostic Importance of Measurable Residual Disease (MRD) Kinetics and Progression-Free Survival (PFS) Benefit in MRD+ Patients (Pts) with Ixazomib Vs Placebo As Post-Induction Maintenance Therapy: Results from the Multicenter, Double-Blind, Phase 3 TOURMALINE-MM4 Trial in Non-Transplant Newly Diagnosed Multiple Myeloma (NDMM) Pts [Importância Prognóstica da Cinética da Doença Residual Mensurável (DRM) e Benefício da Sobrevivência Livre de Progressão (SLP) em Pacientes (Pts) com DRM+ com Ixazomibe Vs Placebo Como Terapia de Manutenção Pós-indução: Resultados do Ensaio TOURMALINE-MM4 Multicêntrico, Duplo-cego e de Fase 3 em Pts Sem Transplante com Mieloma Múltiplo Recém-diagnosticado (MMRD)]. Resumo 2318. Apresentação de pôster. Domingo, 6 de dezembro de 2020.

-- In-Class Transition (iCT) from Parenteral Bortezomib to Oral Ixazomib Proteasome Inhibitor (PI) Therapy Increases the Feasibility of Long-Term PI Treatment and Benefit for Newly Diagnosed Multiple Myeloma (NDMM) Patients in an Outpatient Setting: Updated Real-World Results from the Community-Based United States (US) MM-6 Study [Transição Em Classe (iCT) de Bortezomibe Parenteral para Terapia com Inibidor de Proteassoma (IP) Oral do Ixazomibe Aumenta a Viabilidade do Tratamento Com IP de Longo Prazo e Beneficia os Pacientes com Mieloma Múltiplo Recém-diagnosticado (MMRD) em um Ambiente Ambulatorial: Resultados Atualizados do Mundo Real do Estudo MM-6 Baseado na Comunidade dos Estados Unidos (EUA)]. Resumo 3200. Apresentação de pôster. Segunda-feira, 7 de dezembro de 2020.

-- Effectiveness and Safety of Ixazomib-Based Therapy in Relapsed/Refractory Multiple Myeloma (RRMM) Patients (Pts) Treated Outside the Clinical Trial Setting Via an Early Access Program (EAP) in Europe: Second Interim Analysis of the 'Use Via Early Access to Ixazomib' (UVEA-IXA) Study [Eficácia e Segurança da Terapia Baseada no Ixazomibe em Pacientes (Pts) com Mieloma Múltiplo Recidivante/Refratário Tratados Fora do Ambiente de Ensaio Clínico por Meio de Um Programa de Acesso Antecipado (EAP) na Europa: Segunda Análise Interina do Estudo 'Uso por Acesso Precoce ao Ixazomibe' (UVEA-IXA)]. Resumo 2292. Apresentação de pôster. Domingo, 6 de dezembro de 2020.

-- Real-Life-Setting Effectiveness of Ixazomib in Combination with Lenalidomide and Dexamethasone in Relapsed or Refractory Multiple Myeloma: The REMIX Study [Eficácia do Ixazomibe em Combinação com Lenalidomida e Dexametasona na Vida Real no Mieloma Múltiplo Recidivante ou Refratário: o Estudo REMIX]. Resumo 1377. Apresentação de pôster. Sábado, 5 de dezembro de 2020.

-- Real-World Treatment Patterns and Outcomes of Proteasome Inhibitor (PI: Bortezomib [V], Carfilzomib [K], or Ixazomib [I])-Lenalidomide/Dexamethasone (Rd)-Triplets By Prior Lenalidomide-Exposure in Patients with Relapsed/Refractory Multiple Myeloma (RRMM) Engaged in Routine Care in the United States (US) [Padrões de Tratamento do Mundo Real e Resultados do Inibidor de Proteassoma (IP: Bortezomibe [V], Carfilzomibe [K] ou Ixazomibe [I]) - Lenalidomida/Dexametasona (Rd) por Exposição Prévia à Lenalidomida em Pacientes com Mieloma Múltiplo Recidivantes/Refratários (MMRR) Envolvidos em Cuidados de Rotina nos Estados Unidos (EUA)]. Resumo 3242. Apresentação de pôster. Segunda-feira, 7 de dezembro de 2020.

-- TAK-573, an Anti-CD38/Attenuated Ifn? Fusion Protein, Has Clinical Activity and Modulates the Ifn? Receptor (IFNAR) Pathway in Patients with Relapsed/Refractory Multiple Myeloma [TAK-573, Uma Proteína de Fusão Ifn? Anti-CD38/Atenuada, tem Atividade Clínica e Modula a Via do Receptor Ifn? (IFNAR) em Pacientes com Mieloma Múltiplo Recidivante/Refratário]. Resumo 3197. Apresentação de pôster. Segunda-feira, 7 de dezembro de 2020.

-- Mezagitamab Induces Immunomodulatory Effect in Patients with Relapsed/Refractory Multiple Myeloma (RRMM) [Mezagitamabe Induz Efeito Imunomodulador em Pacientes com Mieloma Múltiplo Recidivante/Refratário (MMRR)]. Resumo 316. Apresentação oral. Domingo, 6 de dezembro de 2020 - 10h30

ADCETRIS® (brentuximabe vedotina) e linfoma

-- Brentuximab Vedotin with Chemotherapy for Patients with Previously Untreated, Stage III/IV Classical Hodgkin Lymphoma: 5-Year Update of the ECHELON-1 Study [Brentuximabe Vedotina com Quimioterapia para Pacientes com Linfoma de Hodgkin Clássico em Estágio III/IV Não Tratados Previamente: Atualização de 5 Anos do Estudo ECHELON-1]. Resumo 2973. Apresentação de pôster. Segunda-feira, 7 de dezembro de 2020.

-- The ECHELON-2 Trial: 5-year Results of a Randomized, Double-Blind, Phase 3 Study of Brentuximab Vedotin and CHP (A+CHP) Versus CHOP in Frontline Treatment of Patients with CD30-Positive Peripheral T-Cell Lymphoma [O Estudo ECHELON-2: Resultados de 5 Anos de Um Estudo Randomizado, Duplo-cego, de Fase 3 de Brentuximabe Vedotina e CHP (A+CHP) Versus CHOP no Tratamento de Linha de Frente de Pacientes com Linfoma Periférico de Células T CD30-positivo]. Resumo 1150. Apresentação de pôster. Sábado, 5 de dezembro de 2020.

-- Nodal Peripheral T-cell Lymphoma with T Follicular-Helper Phenotype: A Different Entity? Results of the Spanish Retrospective REAL-T Study [Linfoma Nodal Periférico de Células T com Fenótipo T Auxiliar Folicular: Uma Entidade Diferente? Resultados do Estudo Retrospectivo Espanhol REAL-T]. Resumo 2972. Apresentação de pôster. Segunda-feira, 7 de dezembro de 2020.

-- Results from the International, Multi-Center, Retrospective B-HOLISTIC Study: Describing Treatment Pathways and Outcomes for Classical Hodgkin Lymphoma [Resultados do Estudo Retrospectivo B-HOLISTIC Multicêntrico Internacional: Descrição das Vias de Tratamento e Resultados para o Linfoma de Hodgkin Clássico]. Resumo 2979. Apresentação de pôster. Segunda-feira, 7 de dezembro de 2020.

-- Characteristics and Treatment Response of Newly Diagnosed Advanced-Stage and Relapsed/Refractory Hodgkin Lymphoma in Taiwan: A Nationwide Retrospective Study [Características e Resposta ao Tratamento do Linfoma de Hodgkin em Estágio Avançado e Recidivante/Refratário Recém-diagnosticado em Taiwan: Um Estudo Retrospectivo Nacional]. Resumo 3479. Apresentação de pôster. Segunda-feira, 7 de dezembro de 2020.

Sobre o pevonedistat

O pevonedistat é o primeiro inibidor da enzima ativadora de NEDD8 (NAE) da classe, que bloqueia modificações de proteínas selecionadas. O tratamento com pevonedistat interrompe a progressão do ciclo celular e a sobrevivência celular, levando à morte celular em cânceres, incluindo leucemias. O pevonedistat em combinação com azacitidina demonstrou atividade antitumoral em estudos pré-clínicos e foi bem tolerado, com atividade clínica promissora, em um estudo da fase 1 de pacientes com LMA. Atualmente, o pevonedistat está sendo avaliado nos estudos da fase 3 como um tratamento de primeira linha para pacientes com HR-MDS, HR-CMML e LMA, que não são elegíveis (impróprios) para transplante ou quimioterapia de indução intensiva e que também estão sendo explorados no estudo da fase 2 em AML inadequada em combinação tripla com azacitidina e venetoclax.

Sobre os comprimidos de ICLUSIG® (ponatinibe)

O ICLUSIG é um inibidor da quinase direcionado ao BCR-ABL1, uma tirosina quinase anormal que é expressa na leucemia mieloide crônica (LMC) e na leucemia linfoblástica aguda com cromossomo Filadélfia positivo (LLA Ph+). O ICLUSIG é um medicamento contra o câncer direcionado desenvolvido usando uma plataforma computacional e baseada em estrutura de design de medicamentos, projetada especificamente para inibir a atividade do BCR-ABL1 e suas mutações. O ICLUSIG inibe o BCR-ABL1 nativo, bem como todas as mutações do BCR-ABL1 resistentes ao tratamento, incluindo a mutação T315I mais resistente. O ICLUSIG é o único TKI aprovado que demonstra atividade contra a "mutação gatekeeper" T315I do BCR-ABL1. Essa mutação foi associada à resistência a todos os outros TKIs aprovados. O ICLUSIG recebeu aprovação total da Food and Drug Administration (FDA) dos EUA em novembro de 2016. O ICLUSIG é indicado para o tratamento de pacientes adultos com LMC em fase crônica, fase acelerada ou fase blástica ou LLA Ph+ para os quais não é indicada nenhuma outra terapia com TKI, bem como o tratamento de pacientes adultos com LMC T315I-positiva (fase crônica, fase acelerada ou fase blástica) ou LLA Ph+ T315I-positiva. O ICLUSIG não é indicado e não é recomendado para o tratamento de pacientes com LMC em fase crônica recém-diagnosticada.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA (EUA)

AVISO: OCLUSÃO ARTERIAL, TROMBOEMBOLISMO VENOSO, INSUFICIÊNCIA CARDÍACA E TOXICIDADE HEPÁTICA

Ver as informações completas prescritas na bula

-- A oclusão arterial ocorreu em pelo menos 35% dos pacientes tratados com o ICLUSIG® (ponatinibe), incluindo infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, estenose de grandes vasos arteriais do cérebro, doença vascular periférica grave e a necessidade de procedimentos urgentes de revascularização. Pacientes com e sem fatores de risco cardiovascular, incluindo pacientes com menos de 50 anos, experimentaram esses eventos. Interrompa ou pare imediatamente o ICLUSIG em caso de oclusão arterial. Uma consideração de benefício-risco deve orientar a decisão de reiniciar o ICLUSIG.

-- Tromboembolismo venoso ocorreu em 6% dos pacientes tratados com ICLUSIG. Monitore quanto a evidências de tromboembolismo. Considere a modificação da dose ou a descontinuação do ICLUSIG em pacientes que desenvolverem tromboembolismo venoso grave.

-- Insuficiência cardíaca, incluindo mortes, ocorreu em 9% dos pacientes tratados com ICLUSIG. Monitore a função cardíaca. Interrompa ou pare o ICLUSIG em caso de insuficiência cardíaca nova ou agravamento.

-- Hepatotoxicidade, insuficiência hepática e morte ocorreram em pacientes tratados com ICLUSIG. Monitore a função hepática. Interrompa o ICLUSIG se houver suspeita de hepatotoxicidade.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Oclusões arteriais: Os 35% dos pacientes relatados como tendo eventos oclusivos arteriais (EOAs) no aviso na caixa incluíram pacientes de ambos os ensaios de Fase 1 e Fase 2. No ensaio de Fase 2, 33% dos pacientes tratados com ICLUSIG apresentaram um evento oclusivo arterial vascular cardíaco (21%), vascular periférico (12%) ou cerebrovascular (9%). Alguns pacientes experimentaram mais de um tipo de evento. Eventos mortais e com risco de morte ocorreram dentro das duas semanas a partir do início do tratamento, com doses tão baixas quanto 15 mg por dia. O ICLUSIG também pode causar oclusão vascular recorrente ou em vários locais. Os pacientes precisaram de procedimentos de revascularização. O tempo médio para o início do primeiro EOA variou de 193 a 526 dias. Os fatores de risco mais comuns observados com esses eventos foram hipertensão, hiperlipidemia e histórico de doença cardíaca. Os EOAs foram mais frequentes com o aumento da idade e em pacientes com histórico de isquemia, hipertensão, diabetes ou hiperlipidemia. Em pacientes com suspeita de desenvolver EOAs, interrompa ou pare o ICLUSIG.

Tromboembolismo venoso: Eventos tromboembólicos venosos, incluindo trombose venosa profunda, embolia pulmonar, tromboflebite superficial e trombose da veia retiniana com perda da visão, ocorreram em 6% dos pacientes com uma taxa de incidência de 5% (LMC-FC), 4% (LMC-FA), 10% (LMC-FB) e 9% (LLA Ph+). Considere a modificação da dose ou a descontinuação do ICLUSIG em pacientes que desenvolverem tromboembolismo venoso grave.

Insuficiência cardíaca: Insuficiência cardíaca fatal ou grave ou disfunção ventricular esquerda ocorreu em 6% dos pacientes no ensaio de Fase 2. Os eventos de insuficiência cardíaca mais comuns (cada um 3%) foram insuficiência cardíaca congestiva e fração de ejeção reduzida. Monitore os pacientes quanto a sinais ou sintomas consistentes de insuficiência cardíaca e trate conforme indicado clinicamente, incluindo a interrupção do ICLUSIG. Considere a descontinuação se houver desenvolvimento de insuficiência cardíaca grave.

Hepatotoxicidade: Eventos hepatotóxicos foram observados em 29% dos pacientes (11% de grau 3 ou 4). Hepatotoxicidade grave ocorreu em todas as coortes de doenças. Três pacientes com LMC-FB ou LLA Ph+ morreram - um com insuficiência hepática fulminante dentro de uma semana após o início do ICLUSIG e dois com insuficiência hepática aguda. As formas mais comuns foram aumentos de aspartato aminotransferase (AST) ou alanina aminotransferase (ALT) (54% em todos os graus, 8% em grau 3 ou 4, 5% não revertido no último acompanhamento), bilirrubina e fosfatase alcalina. O tempo médio para o início do evento foi de três meses. Monitore os testes de função hepática no início do estudo e, em seguida, pelo menos uma vez ao mês ou conforme indicação clínica. Interrompa, reduza ou descontinue o ICLUSIG conforme indicado clinicamente.

Hipertensão: O aumento da pressão arterial (PA) sistólica ou diastólica como consequência do tratamento ocorreu em 68% dos pacientes, dos quais 12% eram graves e incluíram crise hipertensiva. Os pacientes podem requerer intervenção clínica urgente para hipertensão associada à confusão, dor de cabeça, dor no peito ou falta de ar. Em pacientes com PA basal <140/90 mm Hg, 80% desenvolveram hipertensão como consequência do tratamento (44% em Estágio 1 e 37% em Estágio 2). Em 132 pacientes com hipertensão no Estágio 1 no início do estudo, 67% desenvolveram o Estágio 2. Monitore e administre os aumentos da PA durante o uso do ICLUSIG e trate a hipertensão para normalizar a PA. Interrompa, reduza a dose ou pare o ICLUSIG se a hipertensão não for controlada com medicamentos. Em caso de agravamento significativo, hipertensão lábil ou resistente ao tratamento, interrompa o tratamento e considere a avaliação de estenose da artéria renal.

Pancreatite: Pancreatite foi relatada em 7% dos pacientes (6% eram graves ou de grau 3/4). Muitos desses casos foram resolvidos em duas semanas com a interrupção ou redução da dose do ICLUSIG. A incidência de aumento da lipase como consequência do tratamento foi de 42% (16% de grau 3 ou superior). Verifique a lipase sérica a cada duas semanas durante os primeiros dois meses e depois uma vez ao mês ou conforme indicado clinicamente. Considere o monitoramento adicional da lipase sérica em pacientes com histórico de pancreatite ou abuso de álcool. Pode ser necessária a interrupção ou redução da dose. Nos casos em que os aumentos da lipase são acompanhados de sintomas abdominais, interrompa o tratamento com ICLUSIG e avalie os pacientes quanto à pancreatite. Não considere reiniciar o ICLUSIG até que tenham desaparecido completamente os sintomas e os níveis de lipase dos pacientes sejam <1,5 x ULN.

Toxicidade aumentada em LMC-FC recém-diagnosticada: Em um ensaio clínico prospectivo e randomizado no tratamento de primeira linha de pacientes recém-diagnosticados com LMC-FC, o ICLUSIG 45 mg uma vez ao dia duplicou o risco de reações adversas graves em comparação com o imatinibe 400 mg uma vez ao dia. A exposição média ao tratamento foi inferior a seis meses. O teste foi interrompido por segurança em outubro de 2013. Oclusões e trombose arterial e venosa ocorreram pelo menos duas vezes com mais frequência no grupo do ICLUSIG em comparação com o grupo do imatinibe. Comparado ao imatinibe, o ICLUSIG exibiu uma maior incidência de mielossupressão, pancreatite, hepatotoxicidade, insuficiência cardíaca, hipertensão e doenças da pele e do tecido subcutâneo. O ICLUSIG não é indicado e não é recomendado para o tratamento de pacientes com LMC-FC recém-diagnosticada.

Neuropatia: No geral, 20% dos pacientes experimentaram um evento de neuropatia periférica de qualquer grau (2% foram de grau 3/4). Os mais comuns foram parestesia (5%), neuropatia periférica (4%), hipoestesia (3%), disgeusia (2%), fraqueza muscular (2%) e hiperestesia (1%). A neuropatia craniana foi desenvolvida em 2% dos pacientes (<1% de grau 3/4). Dos pacientes que desenvolveram neuropatia, 26% desenvolveram neuropatia durante o primeiro mês de tratamento. Monitore os pacientes quanto ao aparecimento de sintomas da neuropatia, como hipoestesia, hiperestesia, parestesia, desconforto, sensação de queimação dor neuropática ou fraqueza. Considere interromper o ICLUSIG e avalie se há suspeita de neuropatia.

Toxicidade ocular: Toxicidades oculares graves que levam à cegueira ou visão turva ocorreram em pacientes. Toxicidades retinianas incluindo edema macular, oclusão da veia retiniana e hemorragia retiniana ocorreram em 2%. Irritação conjuntival, erosão ou abrasão da córnea, olho seco, conjuntivite, hemorragia conjuntival, hiperemia e edema ou dor ocular ocorreram em 14%. O embaçamento visual ocorreu em 6%. Outras toxicidades oculares incluem catarata, edema periorbital, blefarite, glaucoma, edema palpebral, hiperemia ocular, irite, iridociclite e ceratite ulcerativa. Realize exames oftalmológicos abrangentes no início e periodicamente durante o tratamento.

Hemorragia: Hemorragia ocorreu em 28% dos pacientes (6% grave, incluindo casos mortais). A incidência de eventos hemorrágicos graves foi maior em pacientes com LMC-FA ou LMC-FBP e LLA Ph+. A hemorragia gastrointestinal e o hematoma subdural foram os eventos hemorrágicos graves mais comumente relatados, ocorrendo em 1% cada. A maioria dos eventos hemorrágicos ocorreu em pacientes com trombocitopenia de grau 4. Interrompa o ICLUSIG no caso de hemorragias graves e avalie.

Retenção de líquidos: Retenção de líquidos ocorreu em 31% dos pacientes. Os eventos mais comuns foram edema periférico (17%), derrame pleural (8%), derrame pericárdico (4%) e inchaço periférico (3%). Eventos graves ocorreram em 4%. Um caso de edema cerebral foi mortal. Os eventos graves como consequência do tratamento incluíram: derrame pleural (2%), derrame pericárdico (1%) e edema periférico (<1%). Monitore os pacientes quanto à retenção de líquidos e administre conforme indicação clínica. Interrompa, reduza ou descontinue o ICLUSIG conforme indicação clínica.

Arritmia cardíaca: Arritmias ocorreram em 19% dos pacientes (7% de grau ?3). A arritmia de origem ventricular foi relatada em 3% de todas as arritmias, com um caso de grau ?3. Bradiarritmias sintomáticas que levaram ao implante de marcapasso ocorreram em 1% dos pacientes. A fibrilação atrial foi a arritmia mais comum (7%), aproximadamente metade das quais foram de grau 3 ou 4. Outros eventos de arritmia de grau 3 ou 4 incluíram síncope (2%), taquicardia e bradicardia (0,4% cada) e síndrome do QT longo, flutter atrial, taquicardia supraventricular, taquicardia ventricular, taquicardia atrial, bloqueio atrioventricular completo, parada cardiorrespiratória, perda de consciência e disfunção do nó sinusal (0,2% cada). Em 27 pacientes, o evento levou à hospitalização. Em pacientes com sinais e sintomas sugestivos de frequência cardíaca lenta (desmaios, tonturas) ou frequência cardíaca acelerada (dor no peito, palpitações ou tontura), interrompa o ICLUSIG e avalie.

Mielossupressão: A mielossupressão foi relatada em 59% dos pacientes (50% de grau 3/4). A incidência desses eventos foi maior em pacientes com LMC-FA ou LMC-FB e LLA Ph+ do que em pacientes com LMC-FC. Mielossupressão grave (grau 3 ou 4) foi observada no início do tratamento, com um tempo médio de aparição de um mês (intervalo <1-40 meses). Obtenha hemogramas completos a cada duas semanas durante os primeiros três meses e depois uma vez ao mês ou conforme indicação clínica e ajuste a dose conforme recomendado.

Síndrome de lise tumoral: Dois pacientes (<1%, um com LMC-FA e um com LMC-FB) tratados com ICLUSIG desenvolveram síndrome de lise tumoral grave. Hiperuricemia ocorreu em 7% dos pacientes. Devido ao potencial de síndrome de lise tumoral em pacientes com doença avançada, assegure a hidratação adequada e trate os níveis elevados de ácido úrico antes de iniciar a terapia com ICLUSIG.

Síndrome da leucoencefalopatia posterior reversível (PRES): Foram relatados casos de PRES posteriores à pesquisa em pacientes tratados com ICLUSIG. A PRES é um distúrbio neurológico que pode se apresentar com sinais e sintomas como convulsão, dor de cabeça, diminuição do estado de alerta, alteração do funcionamento mental, perda da visão e outros distúrbios visuais e neurológicos. A hipertensão está muitas vezes presente e o diagnóstico é feito com descobertas de apoio em imagens de ressonância magnética do cérebro Se a PRES for diagnosticado, interrompa o tratamento com ICLUSIG e retome o tratamento apenas quando o evento for resolvido e se o benefício do tratamento continuado superar o risco de PRES.

Problemas de cicatrização e perfuração gastrointestinal: Problemas de cicatrização de feridas ocorreu em pacientes que receberam o ICLUSIG. Suspenda o ICLUSIG por pelo menos uma semana antes da cirurgia eletiva. Não o administre por pelo menos duas semanas após uma grande cirurgia e até a cicatrização adequada da ferida. A segurança do reinício do ICLUSIG após a resolução dos problemas de cicatrização de feridas não foi estabelecida. A perfuração ou fístula gastrointestinal ocorreu em pacientes que receberam o ICLUSIG. Descontinue-o permanentemente em pacientes com perfuração gastrointestinal.

Toxicidade embriofetal: Com base em seu mecanismo de ação e resultados de estudos em animais, o ICLUSIG pode causar danos fetais quando administrado a mulheres grávidas. Em estudos de reprodução animal, a administração oral do ponatinibe a ratas grávidas durante a organogênese causou efeitos adversos no desenvolvimento em exposições menores do que as exposições humanas na dose humana recomendada. Aconselhe as gestantes sobre o risco potencial ao feto. Aconselhe as mulheres em idade fértil quanto ao uso de anticoncepcionais eficazes durante o tratamento com o ICLUSIG e por 3 semanas após a última dose.

REAÇÕES ADVERSAS

Reações adversas mais comuns: As reações adversas não hematológicas mais comuns (?20%) foram dor abdominal, erupção cutânea, constipação, cefaleia, pele seca, oclusão arterial, fadiga, hipertensão, pirexia, artralgia, náusea, diarreia, aumento da lipase, vômito, mialgia e dor nas extremidades. As reações adversas hematológicas incluíram trombocitopenia, anemia, neutropenia, linfopenia e leucopenia.

Para informar SUSPEITAS DE REAÇÕES ADVERSAS, entre em contato com a Takeda no telefone +1-844-817-6468 ou com a Food and Drug Administration (FDA) dos EUA em +1-800-FDA-1088 ou www.fda.gov/medwatch.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Inibidores potentes do CYP3A: Evite o uso concomitante ou reduza a dose do ICLUSIG se a administração em conjunto não puder ser evitada.

Indutores potentes do CYP3A: Evite o uso concomitante.

USO EM POPULAÇÕES ESPECÍFICAS

Homens e mulheres em períodos férteis: O ponatinibe pode comprometer a fertilidade nas mulheres e não se sabe se esses efeitos são reversíveis. Verifique o status de gravidez em mulheres em idade fértil antes de iniciar o ICLUSIG.

Amamentação: Aconselhe as mulheres a não amamentar durante o tratamento com ICLUSIG e por seis dias após a última dose.

Para mais informações sobre o ICLUSIG, acesse www.ICLUSIG.com. Para obter informações sobre a prescrição, incluindo o aviso na caixa para oclusão arterial, tromboembolismo venoso, insuficiência cardíaca e hepatotoxicidade, acesse https://www.iclusig.com/pdf/ICLUSIG-Prescribing-Information.pdf.

Sobre o NINLARO? (ixazomibe) em cápsulas

O NINLARO ? (ixazomib) é um inibidor de proteassoma oral que está sendo estudado em toda a continuidade de cenários de tratamento de mieloma múltiplo. O NINLARO foi aprovado pela primeira vez pela 'Food and Drug Administration' (FDA) dos EUA em novembro de 2015, sendo indicado em combinação com lenalidomida e dexametasona para o tratamento de pacientes com mieloma múltiplo que receberam pelo menos um tratamento anterior. O NINLARO está atualmente aprovado em mais de 60 países, incluindo EUA, Japão e União Europeia, com mais de 10 registros regulatórios atualmente sob revisão. Foi o primeiro inibidor de proteassoma oral a entrar em testes clínicos de fase 3 e receber aprovação.

NINLAROTM (ixazomibe): INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA GLOBAL

AVISOS ESPECIAIS E PRECAUÇÕES

Foi relatada trombocitopenia com NINLARO (28% vs. 14% nos regimes de NINLARO e placebo, respectivamente), com nadires de plaquetas ocorrendo normalmente entre os dias 14 a 21 de cada ciclo de 28 dias e a recuperação para a linha de base no início do próximo ciclo. Não resultou em aumento de eventos hemorrágicos ou transfusões de plaquetas. Monitore a contagem de plaquetas pelo menos mensalmente durante o tratamento com NINLARO e considere o monitoramento mais frequente durante os três primeiros ciclos. Administre com modificações de doses e transfusões de plaquetas de acordo com as diretrizes médicas padrão.

Foram relatadas toxinas gastrointestinais nos regimes de NINLARO e placebo, respectivamente, como diarreia (42% vs. 36%), prisão de ventre (34% vs. 25%), náusea (26% vs. 21%) e vômitos (22% 11%), exigindo ocasionalmente o uso de medicamentos antieméticos e antidiarreicos e cuidados de apoio.

Foi relatada neuropatia periférica com NINLARO (28% vs. 21% nos regimes de NINLARO e placebo, respectivamente). A reação mais comumente relatada foi neuropatia sensorial periférica (19% e 14% nos regimes de NINLARO e placebo, respectivamente). A neuropatia motora periférica não foi comumente relatada em nenhum dos regimes (<1%). Monitore os pacientes para detectar os sintomas de neuropatia periférica e ajuste a dose conforme necessário.

Foi relatado edema periférico com NINLARO (25% vs. 18% nos regimes de NINLARO e placebo, respectivamente). Avalie os pacientes em busca de causas subjacentes e forneça cuidados de apoio, conforme necessário. Ajuste a dose de dexametasona de acordo com as informações de prescrição ou a dose de NINLARO para sintomas graves

Ocorreram reações cutâneas em 19% dos pacientes no regime de NINLARO em comparação com 11% dos pacientes no regime de placebo. O tipo mais comum de erupção cutânea relatada em ambos os regimes foi a erupção maculopapular e macular. Administre a erupção cutânea com cuidados de apoio, modificação da dose ou descontinuação.

Foi relatada microangiopatia trombótica, algumas vezes fatal, incluindo púrpura trombocitopênica trombótica/síndrome hemolítico-urêmica (PTT/SHU), foram relatados em pacientes que receberam NINLARO. Monitore os sinais e sintomas de PTT/SHU e interrompa o NINLARO se houver suspeita de diagnóstico. Se o diagnóstico de PTT/SHU for excluído, considere reiniciar o NINLARO. A segurança de reiniciar a terapia com NINLARO em pacientes previamente com PTT/SHU não é conhecida.

Raramente foram relatados hepatotoxicidade, lesão hepática induzida por drogas, lesão hepatocelular, esteatose hepática e hepatite colestática com NINLARO. Monitore regularmente as enzimas hepáticas e ajuste a dose para sintomas de Grau 3 ou 4.

Gravidez - NINLARO pode causar danos fetais. Aconselhe os pacientes do sexo masculino e feminino com potencial reprodutivo a usar medidas contraceptivas durante o tratamento e por mais 90 dias após a dose final de NINLARO. As mulheres em idade fértil devem evitar engravidar durante o tratamento com NINLARO devido ao risco potencial para o feto. As mulheres que usam contraceptivos hormonais devem usar um método adicional de contracepção de barreira.

Aleitamento - Não se sabe se o NINLARO ou seus metabólitos são excretados no leite humano. Pode haver eventos adversos em potencial em lactentes e, portanto, a amamentação deve ser interrompida.

POPULAÇÕES ESPECIAIS DE PACIENTES

Insuficiência hepática: Reduza a dose inicial de NINLARO para 3 mg em pacientes com insuficiência hepática moderada ou grave.

Insuficiência renal: Reduza a dose inicial de NINLARO para 3 mg em pacientes com insuficiência renal grave ou doença renal terminal (DRT) que necessitam de diálise. O NINLARO não é dialisável e, portanto, pode ser administrado sem levar em consideração o momento da diálise.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

A administração concomitante de indutores fortes do CYP3A com NINLARO não é recomendada.

REAÇÕES ADVERSAS

As reações adversas relatadas com mais frequência (? 20%) no regime NINLARO e maiores que no regime de placebo foram diarreia (42% x 36%), constipação (34% x 25%), trombocitopenia (28% x 14%), neuropatia periférica (28% x 21%), náusea (26% x 21%), edema periférico (25% x 18%), vômitos (22% x 11%) e dor nas costas (21% x 16%). As reações adversas graves relatadas em ? 2% dos pacientes incluíram trombocitopenia (2%) e diarréia (2%). Para cada reação adversa, um ou mais dos três medicamentos foram descontinuados em ? 1% dos pacientes no regime de NINLARO.

Para o resumo das características do medicamento da União Europeia:http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/003844/WC500217620.pdf

Para informações de prescrição nos EUA:https://www.ninlarohcp.com/pdf/prescribing-information.pdf

Para a monografia do produto no Canadá:http://www.takedacanada.com/ninlaropm

Sobre o ADCETRIS® (brentuximabe vedotina)

O ADCETRIS é um conjugado de anticorpo-fármaco (CAF) que compreende um anticorpo monoclonal anti-CD30 ligado por ligante clivável por protease ao agente antimicrotúbulo monometil auristatina E (MMAE), utilizando tecnologia patenteada da Seagen. O CAF emprega um sistema ligante concebido para ser estável na corrente sanguínea e liberar MMAE ao ingressar em células tumorais CD30-positivo.

O ADCETRIS para injeção para infusão intravenosa recebeu aprovação da Food and Drug Administration (FDA) dos EUA para seis indicações em pacientes adultos com: (1) linfoma anaplásico sistêmico de grandes células (LAGCs) não tratados anteriormente ou outros linfomas periféricos de células T expressando CD30 (LPCT), incluindo linfoma de células T angioimunoblásticas e LPCT não especificado, em combinação com ciclofosfamida, doxorrubicina e prednisona, (2) linfoma de Hodgkin clássico (LHc) (III), não tratado anteriormente, em estágio III ou IV, em combinação com doxorrubicina, vimblastina e dacarbazina; (3) LHc com alto risco de recidiva ou progressão como consolidação de transplante de células-tronco hematopoiéticas pós-autólogo (TCTH-auto), (4) LHc após falha do TCTH-auto ou falha de pelo menos dois regimes de quimioterapia com vários agentes em pacientes que não são candidatos a TCTH-auto, (5) LAGC sistêmico após falha de pelo menos um esquema prévio de quimioterapia com vários agentes e (6) linfoma anaplásico cutâneo primário de grandes células (LAGCcp) ou micose fungoide (MF) expressando CD30 que receberam terapia sistêmica prévia.

A Health Canada concedeu a aprovação do ADCETRIS com condições em 2013 para pacientes com (1) LH após fracasso do transplante autólogo de células estaminais (TACE) ou após fracasso de pelo menos dois regimes de quimioterapia multiagente em pacientes que não são candidatos ao TACE e (2) LAGCs após fracasso de pelo menos um regime de quimioterapia multiagente. A aprovação não condicional foi concedida para (3) tratamento de consolidação após TACE de pacientes com LH com risco aumentado de recidiva ou progressão em 2017, (4) pacientes adultos com LAGCcp ou MF expressando CD30 que receberam terapia sistêmica anterior em 2018, (5) pacientes não tratados previamente com LH em Estágio IV em combinação com doxorrubicina, vimblastina e dacarbazina em 2019, e (6) pacientes adultos não tratados previamente com LAGCs, linfomas periféricos de células T (LPCT) não especificado ou linfoma de células T angioimunoblástico (AITL), cujos tumores expressam CD30, em combinação com ciclofosfamida, doxorrubicina e prednisona em 2019.

O ADCETRIS recebeu autorização condicional de comercialização pela Comissão Europeia em outubro de 2012. As indicações aprovadas na Europa são: (1) para o tratamento de pacientes adultos com linfoma de Hodgkin em Estágio IV CD30-positivo não tratados previamente em combinação com doxorrubicina, vimblastina e dacarbazina (AVD), (2) para o tratamento de pacientes adultos com linfoma de Hodgkin CD30-positivo com risco aumentado de recidiva ou progressão após TACE, (3) para o tratamento de pacientes adultos com linfoma de Hodgkin CD30-positivo recidivante ou refratário após TACE, ou após pelo menos duas terapias anteriores quando TACE ou quimioterapia multiagente não é uma opção de tratamento, (4) para o tratamento de pacientes adultos com LAGCs não tratados previamente em combinação com ciclofosfamida, doxorrubicina e prednisona (CHP), (5) para o tratamento de pacientes adultos com LAGCs recidivante ou refratário, e (6) para o tratamento de pacientes adultos com linfoma cutâneo de células T (LCCT) CD30-positivo após pelo menos uma terapia sistêmica anterior.

No Japão, o ADCETRIS recebeu sua primeira aprovação em janeiro de 2014 para linfoma de Hodgkin e ALCL recidivado ou refratário e linfoma de Hodgkin não tratado em combinação com doxorrubicina, vinblastina e dacarbazina em setembro de 2018 e linfomas periféricos de células T em dezembro de 2019. Em dezembro de 2019, o ADCETRIS obteve dosagem e administração adicionais para o tratamento de linfoma de Hodgkin recidivado ou refratário e linfomas de células T periféricos em pediatria. A redação atual da indicação aprovada no folheto informativo do Japão é para o tratamento de pacientes com CD30 positivo: linfoma de Hodgkin e linfomas de células T periféricos.

O ADCETRIS recebeu a autorização de comercialização por autoridades regulatórias em mais de 70 países/regiões para o linfoma de Hodgkin e sALCL reincidentes ou refratários. Ver informações importantes de segurança abaixo.

O ADCETRIS está sendo amplamente avaliado em mais de 70 estudos clínicos, incluindo um estudo de primeira linha da fase 3 em linfoma de Hodgkin (ECHELON-1) e outro estudo de primeira linha da fase 3 dos linfomas periféricos de células-T positivos para CD30 (ECHELON-2), assim como estudos em muitos tipos adicionais de malignidades com CD30-positivo.

A Seagen e a Takeda estão desenvolvendo o ADCETRIS de forma conjunta. Sob os termos do acordo de colaboração, a Seagen possui o direito de comercialização do produto nos EUA e Canadá, enquanto a Takeda possui o direito de comercializar o ADCETRIS no resto do mundo. Ambas as empresas financiam os custos de desenvolvimento do ADCETRIS, sendo 50% para cada uma - exceto no Japão, onde a Takeda será a única responsável pelos custos de desenvolvimento.

Informações de segurança importantes (União Europeia) do ADCETRIS (brentuximabe vedotina)

Consultar o Resumo de características do produto (SmPC), antes da prescrição do medicamento.

CONTRAINDICAÇÕES

O ADCETRIS é contraindicado para pacientes com hipersensibilidade à brentuximabe vedotina e seus excipientes. Além disso, o uso combinado do ADCETRIS com bleomicina pode causar toxicidade pulmonar.

ADVERTÊNCIAS & PRECAUÇÕES ESPECIAIS

Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva (PML): a reativação do vírus John Cunningham (JCV), que resulta em leucoencefalopatia multifocal progressiva (PML) e morte, pode ocorrer em pacientes tratados com o ADCETRIS. PML foi relatada em pacientes que receberam o ADCETRIS, após passarem por vários regimes quimioterápicos anteriores. PML é uma doença desmielinizante rara do sistema nervoso central, que resulta da reativação do JCV latente, e frequentemente é fatal.

Monitorar os pacientes de perto com relação a novos ou piora de sinais ou sintomas neurológicos, cognitivos e comportamentais, que podem sugerir PML. A avaliação sugerida da PML inclui consulta de neurologia, ressonância magnética do cérebro reforçada com gadolínio e análise de líquido cefalorraquidiano para DNA do JCV por reação em cadeia de polimerase ou biópsia do cérebro com evidência de JCV. Uma reação em cadeia da polimerase (PCR) negativa do JCV não exclui a PML. Acompanhamento e avaliação adicionais podem ser justificados, se nenhum diagnóstico alternativo puder ser estabelecido. Suspender a dose para qualquer caso suspeito de PML e interromper permanentemente o uso do ADCETRIS, se o diagnóstico de PML for confirmado.

Ficar atento aos sintomas de PML que o paciente pode não notar (por exemplo, sintomas cognitivos, neurológicos ou psiquiátricos).

Pancreatite:pancreatite aguda foi observada em pacientes tratados com ADCETRIS. Resultados fatais foram relatados. Os pacientes devem ser monitorados de perto quanto a piora ou novas das dores abdominais, que podem sugerir pancreatite aguda. A avaliação do paciente pode incluir exame físico, avaliação em laboratório para amilase e lipase sérica, assim como exame de imagem do abdome, como ultrassonografia e outras medidas de diagnóstico apropriadas. Suspender o uso do ADCETRIS para qualquer caso suspeito de pancreatite aguda. O ADCETRIS deve ser descontinuado, se o diagnóstico de pancreatite aguda for confirmado.

Toxicidade pulmonar:casos de toxicidade pulmonar, alguns com resultados fatais, incluindo pneumonite, doença pulmonar intersticial e síndrome do desconforto respiratório agudo (ARDS, SDRA), foram relatados em pacientes que receberam o ADCETRIS. Embora não tenha sido estabelecida uma associação causal com o ADCETRIS, o risco de toxicidade pulmonar não pode ser descartado. Avaliar e tratar prontamente e de forma apropriada os sintomas pulmonares novos e piora (por exemplo, tosse, dispneia). Considerar interromper a dosagem durante a avaliação e até a melhora sintomática.

Infecções graves e infecções oportunistas:Infecções graves, como pneumonia, bacteremia estafilocócica, sepse/choque séptico (inclusive com desfechos fatais) e herpes zoster, além de citomegalovírus (CMV) (reativação) e infecções oportunistas, como pneumonia por Pneumocystis jirovecie candidíase oral, foram relatadas em pacientes tratados com o ADCETRIS. Os pacientes devem ser cuidadosamente monitorados durante o tratamento quanto ao surgimento de possíveis infecções sérias e oportunistas.

Reações relacionadas à infusão (IRR, RRI): IRR imediatas e retardatárias, assim como anafilaxia, foram relatadas com o uso do ADCETRIS. Os pacientes devem ser monitorados com cuidado durante e após uma infusão. Se ocorrer anafilaxia, a administração do ADCETRIS deve ser suspensa de modo permanente e imediato e a terapia médica apropriada deve ser administrada. Se ocorrer IRR, interromper a infusão e administrar a terapia médica apropriada. A infusão pode ser reiniciada em uma taxa mais lenta, após a eliminação do sintoma. Pacientes que experimentaram IRR prévia devem ser medicados previamente para infusões subsequentes. As IRR são mais frequentes e graves em pacientes com anticorpos para o ADCETRIS.

Síndrome da lise tumoral (TLS): TLS foi relatada com o uso do ADCETRIS. Pacientes com tumor que prolifera rapidamente e com alta carga de tumor correm o risco de sofrer TLS. Monitorar estes pacientes de perto e supervisione segundo as melhores práticas médicas.

Neuropatia periférica (NP): o tratamento com ADCETRIS pode causar NP sensorial e motora. NP induzida por ADCETRIS geralmente é um efeito cumulativo ao ADCETRIS e é reversível, na maioria dos casos. Monitorar os pacientes de perto para ver se há sintomas de neuropatia, como hipoestesia, hiperestesia, parestesia, desconforto, sensação de queimação, dor neuropática ou fraqueza. Pacientes que apresentem nova ou piora da PN podem necessitar de um adiamento e uma redução ou descontinuação da dose do ADCETRIS.

Toxicidades hematológicas: anemia de grau 3 ou 4, trombocitopenia e neutropenia prolongada (igual a ou maior que uma semana) de grau 3 ou 4 podem ocorrer com o ADCETRIS. Monitorar contagens completas de sangue, antes da administração de cada dose.

Neutropenia febril: neutropenia febril tem sido relatada com ADCETRIS. Deve-se monitorar contagens completas de sangue, antes da administração de cada dose do tratamento. Os pacientes devem ser monitorados de perto quanto à febre e tratados de acordo com as melhores práticas médicas, se a neutropenia febril se desenvolver.

Quando o ADCETRIS é administrado em combinação com AVD ou CHP, a profilaxia primária com G-CSF é recomendada para todos os pacientes começando com a primeira dose.

Síndrome de Stevens-Johnson (SSJ): SSJ e necrólise epidérmica tóxica (TEN, NET) foram relatadas com o uso do ADCETRIS. Resultados fatais foram relatados. Se ocorrer a SSJ ou a TEN, o tratamento com ADCETRIS deve ser suspenso e a terapia médica apropriada deve ser administrada.

Complicações gastrointestinais (GI): complicações GI, algumas com resultados fatais, incluindo obstrução intestinal, nó no intestino, enterocolite, colite neutropênica, erosão, úlcera, perfuração e hemorragia, foram relatadas com o ADCETRIS. Deve-se avaliar e tratar os pacientes prontamente, se houver novos ou piora dos sintomas de GI.

Toxicidade hepática:elevações nos níveis de alanina aminotransferase (ALT) e aspartato aminotransferase (AST) foram relatadas com ADCETRIS. Casos graves de toxicidade hepática, incluindo resultados fatais, também ocorreram. Doença hepática pré-existente, comorbidades e medicações concomitantes também podem aumentar o risco. Testar a função hepática antes do início do tratamento e monitorar rotineiramente durante o tratamento. Pacientes que apresentam toxicidade hepática podem necessitar um adiamento, modificação ou suspensão da dose do ADCETRIS

Hiperglicemia: hiperglicemia foi relatada durante estudos em pacientes com um elevado índice de massa corporal (IMC), com ou sem um histórico de diabete mellitus. Monitorar de perto a presença de glicose sérica em pacientes que apresentam casos de hiperglicemia. Administrar o tratamento contra diabetes, conforme apropriado.

Insuficiência renal e hepática:existe uma experiência limitada em pacientes com insuficiência renal ou hepática. Os dados disponíveis indicam que a eliminação de MMAE pode ser afetada por insuficiência renal grave, insuficiência hepática e por baixas concentrações de albumina sérica.

CTCL CD30+: a extensão do efeito do tratamento em subtipos de linfoma cutâneo de células T CD30+ (CTCL CD30+), além da micose fungoide (MF) e linfoma cutâneo primário de grandes células T anaplásicas (pcALCL), não é clara devido à falta de evidência de alto nível. Em dois estudos de fase II de braço único do ADCETRIS, a atividade da doença foi mostrada nos subtipos de síndrome de Sézary (SS), papulose linfomatoide (PL) e histologia CTCL mista. Estes dados sugerem que a eficácia e a segurança podem ser extrapoladas para outros subtipos de CTCL CD30+. Considerar cuidadosamente o benefício-risco por paciente e tenha cuidado em outros tipos de pacientes com CTCL CD30+.

Conteúdo de sódio em excipientes: este medicamento contém 13,2 mg de sódio por frasco, equivalente a 0,7% da dose diária máxima recomendada pela OMS de 2 g de sódio para um adulto.

INTERAÇÕES

Pacientes que estão recebendo um forte inibidor de CYP3A4 e P-gp, concomitantemente com o ADCETRIS, podem sofrer um aumento no risco de neutropenia. Se a neutropenia se desenvolver, consultar as recomendações posológicas para neutropenia (ver secção 4.2 do SmPC ou Resumo de características do produto). A administração conjunta do ADCETRIS com um indutor de CYP3A4 não alterou a exposição de plasma ao ADCETRIS, mas pareceu reduzir as concentrações de plasma de metabólitos de MMAE que puderam ser testados. Não é esperado que o ADCETRIS altere a exposição a medicamentos que são metabolizados por enzimas CYP3A4.

GRAVIDEZ: aconselhar mulheres em idade fértil quanto ao uso de dois métodos contraceptivos eficazes durante o tratamento com o ADCETRIS e até 6 meses após o tratamento. Não há dados de uso do ADCETRIS em mulheres grávidas, embora estudos em animais tenham indicado toxicidade reprodutiva. O ADCETRIS não deve ser utilizado durante a gravidez, a menos que o benefício para a mãe supere os riscos potenciais ao feto.

LACTAÇÃO (amamentação): não há dados quanto ao ADCETRIS ou seus metabolitos serem expelidos no leite humano, portanto, um risco ao recém-nascido/lactente não pode ser excluído. Com o risco potencial, uma decisão deve ser tomada quanto a interromper a amamentação ou descontinuar/abster de terapia com ADCETRIS.

FERTILIDADE: em estudos não clínicos, o tratamento com o ADCETRIS resultou em toxicidade testicular, podendo alterar a fertilidade masculina. Aconselhar os homens em tratamento com ADCETRIS a não terem filhos durante o tratamento e por até 6 meses após a última dose.

Efeitos na capacidade de dirigir e utilizar máquinas:o ADCETRIS pode ter uma influência moderada na capacidade de dirigir e utilizar máquinas.

EFEITOS INDESEJADOS

Monoterapia: as reações adversas mais frequentes (?10%) foram infecções, neuropatia sensorial periférica, náusea, fadiga, diarreia, pirexia, infecção do trato respiratório superior, neutropenia, erupção cutânea, tosse, vômitos, artralgia, neuropatia motora periférica, reações relacionadas à infusão, pruridos, constipação, dispneia, perda de peso, mialgia e dor abdominal. Reações adversas graves relacionadas ao medicamento ocorreram em 12% dos pacientes. A frequência de reações adversas graves exclusivas do medicamento foi ?1%. Eventos adversos levaram à descontinuação do tratamento em 24% dos pacientes.

Terapia combinada:Nos estudos do ADCETRIS como terapia combinada em 662 pacientes com LH avançado não tratado previamente e 223 pacientes com LPCT CD30+ não tratado previamente, as reações adversas mais comuns (? 10%) foram: infecções, neutropenia, neuropatia sensorial periférica, náuseas, constipação, vômitos , diarreia, fadiga, pirexia, alopecia, anemia, redução de peso, estomatite, neutropenia febril, dor abdominal, diminuição do apetite, insônia, dor óssea, erupção cutânea, tosse, dispneia, artralgia, mialgia, dor nas costas, neuropatia motora periférica, infecção do trato respiratório superior e tontura. Reações adversas graves ocorreram em 34% dos pacientes. As reações adversas graves que ocorreram em ? 3% dos doentes incluíram neutropenia febril (15%), pirexia (5%) e neutropenia (3%). Os eventos adversos levaram à interrupção do tratamento em 10% dos pacientes.

ADCETRIS® (brentuximabe vedotina) - Informações importantes de segurança destinadas aos EUA

AVISO NA CAIXA

LEUCOENCEFALOPATIA MULTIFOCAL PROGRESSIVA (LMP): A infecção pelo vírus JC, causando LMP e morte, pode ocorrer em pacientes tratados com o ADCETRIS.

Contraindicações

Uso concomitante do ADCETRIS com a bleomicina devido à toxicidade pulmonar (por exemplo, infiltração intersticial e/ou inflamação).

Advertências e precauções

Neuropatia periférica (NP): O ADCETRIS causa neuropatia periférica predominantemente sensorial. Casos de NP motora também foram relatados. A NP induzida por ADCETRIS é cumulativa. Monitorar quanto ao aparecimento de sintomas como hipoestesia, hiperestesia, parestesia, desconforto, sensação de queimação, dor neuropática ou fraqueza. Instituir as modificações de dose de acordo.

Anafilaxia e reações à perfusão: Reações associadas à perfusão (RAP), inclusive anafilaxia, devido ao uso do ADCETRIS. Monitorar os pacientes durante a perfusão. Caso ocorra uma RAP, interrompê-la e instituir o procedimento clínico adequado. Se ocorrer anafilaxia, suspender a perfusão de forma imediata e permanente e administrar o tratamento clínico apropriado. Pré-medicar os pacientes com RAP antes das perfusões subsequentes. A pré-medicação pode incluir acetaminofeno, um anti-histamínico e um corticosteroide.

Toxicidades hematológicas: Casos fatais e graves de neutropenia febril foram relatados com o ADCETRIS. Anemia de grau 3 ou 4, trombocitopenia e neutropenia grave prolongada (?1 semana) podem ocorrer devido ao uso do ADCETRIS. Administrar profilaxia primária com G-CSF começando com o Ciclo 1 para pacientes que recebem ADCETRIS em combinação com quimioterapia para o LH clássico em Estágio III/IV não tratado previamente ou LPCT não tratado previamente. Monitorar as contagens sanguíneas completas antes de cada dose de ADCETRIS. Monitorar com mais frequência os pacientes com neutropenia de Grau 3 ou 4. Monitorar os pacientes quanto à febre. Se houver desenvolvimento de neutropenia de grau 3 ou 4, administrar o apoio de G-CSF, retardar ou reduzir doses ou, inclusive, interromper o tratamento.

Infecções graves e infecções oportunistas: Infecções como pneumonia, bacteremia e sepse ou choque séptico (inclusive com desfechos fatais) foram relatadas em pacientes tratados com ADCETRIS. Monitorar atentamente os pacientes durante o tratamento quanto ao aparecimento de infecções bacterianas, fúngicas ou virais.

Síndrome de lise tumoral: Monitorar atentamente os pacientes com tumor de proliferação rápida e elevada carga tumoral.

Aumento da toxicidade na presença de insuficiência renal grave: A frequência de reações adversas de grau 3 ou superior e de mortes foi maior em pacientes com insuficiência renal grave em comparação com pacientes com função renal normal. Evitar o uso em pacientes com insuficiência renal grave.

Aumento da toxicidade na presença de insuficiência hepática moderada ou grave: A frequência de reações adversas de grau 3 ou superior e de mortes foi maior em pacientes com insuficiência hepática moderada ou grave em comparação com pacientes com função hepática normal. Evitar o uso em pacientes com insuficiência hepática moderada ou grave.

Hepatotoxicidade: Casos fatais e graves ocorreram em pacientes tratados com ADCETRIS. Os casos eram consistentes com lesão hepatocelular, incluindo aumentos das transaminases e/ou bilirrubina, e ocorreu após a primeira dose do ADCETRIS ou a sua retoma. Doença hepática preexistente, valores basais das enzimas hepáticas aumentados e medicações concomitantes podem agravar o risco. Monitorar as enzimas hepáticas e a bilirrubina. Os pacientes com aparecimento, agravamento ou recorrência da hepatotoxicidade devem ter a dose de ADCETRIS retardada, reduzida ou interrompida.

Leucoencefalopatia multifocal progressiva (LMP): Casos fatais de infecção pelo vírus JC, causando LMP e morte, foram relatados em pacientes tratados com o ADCETRIS. O primeiro aparecimento dos sintomas ocorreu em diversos momentos desde o início do tratamento, em alguns casos dentro de 3 meses após a exposição inicial. Além do tratamento com o ADCETRIS, outros possíveis fatores que contribuíram são as terapêuticas anteriores e doenças subjacentes que podem causar imunossupressão. Considerar o diagnóstico de LMP em qualquer paciente que apresentar sinais e sintomas de anormalidades do sistema nervoso central. Conter o uso do ADCETRIS se houver suspeita de LMP e interromper o ADCETRIS se a LMP for confirmada.

Toxicidade pulmonar: Casos fatais e graves de toxicidade pulmonar, incluindo pneumonite, doença intersticial pulmonar e síndrome do desconforto respiratório agudo, foram relatados. Monitorar os pacientes quanto a sinais e sintomas, incluindo tosse e dispneia. Em caso de novos sintomas pulmonares ou de agravamento dos mesmos, conter o uso do ADCETRIS durante os exames e até a melhora sintomática.

Reações dermatológicas graves: Casos fatais e graves de síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) e necrólise epidérmica tóxica (NET) foram relatados com o ADCETRIS. Se ocorrer SSJ ou NET, interromper o ADCETRIS e administrar o tratamento clínico apropriado.

Complicações gastrintestinais (GI): Casos fatais e graves de pancreatite aguda foram relatados. Outras complicações gastrintestinais fatais e graves incluem perfuração, hemorragia, erosão, úlcera, obstrução intestinal, enterocolite, colite neutropênica e íleo. Um linfoma com envolvimento gastrointestinal preexistente pode aumentar o risco de perfuração. No caso de sintomas gastrintestinais novos ou agravados, incluindo forte dor abdominal, realizar uma avaliação diagnóstica imediata e tratar adequadamente.

Hiperglicemia: Casos graves, como hiperglicemia de aparição recente, exacerbação de diabetes mellitus preexistente e cetoacidose (incluindo desfechos mortais) foram relatados com o ADCETRIS. A hiperglicemia ocorreu com mais frequência em pacientes com alto índice de massa corporal ou diabetes. Monitore a glicose sérica e, se houver hiperglicemia, administre medicamentos anti-hiperglicêmicos conforme indicação clínica.

Toxicidade embrionária e fetal: Com base no mecanismo de ação e nos estudos em animais, o ADCETRIS pode causar danos fetais. Aconselhar as mulheres em idade fértil do risco potencial para o feto e evitar a gravidez durante o tratamento com ADCETRIS e por pelo menos 6 meses após a última dose do ADCETRIS.

Reações adversas mais comuns (?20% em qualquer ensaio): Neuropatia periférica, fadiga, náusea, diarreia, neutropenia, infecção do trato respiratório superior, pirexia, constipação, vômitos, alopecia, diminuição de peso, dor abdominal, anemia, estomatite, linfopenia e mucosite.

Interações medicamentosas

O uso concomitante de inibidores ou indutores potentes de CYP3A4 tem o potencial de afetar a exposição ao monometil auristatina E (MMAE).

Uso em populações específicas

Insuficiência hepática moderada ou grave ou insuficiência renal grave: a exposição ao MMAE e as reações adversas são aumentadas. Evitar o uso.

Aconselhar os homens vivendo com parceiras sexuais em idade fértil a utilizar métodos contraceptivos eficazes durante o tratamento com ADCETRIS e por, pelo menos, 6 meses após a última dose do ADCETRIS.

Aconselhar os pacientes a comunicar a gravidez imediatamente e evitar a amamentação enquanto estiver recebendo o ADCETRIS.

Consulte as informações completas da prescrição, incluindo o AVISO NA CAIXA, para o ADCETRIS aqui

Compromisso da Takeda com a Oncologia

Nossa principal missão de P&D; é fornecer medicamentos que salvam vidas para pacientes com câncer no mundo todo através de nosso compromisso com a ciência, inovação e paixão por melhorar a vida dos pacientes. O legado de inovação da Takeda em cânceres hematológicos, combinado com parcerias simbióticas, nos permite utilizar as tecnologias e plataformas mais avançadas para permanecermos inovadores e competitivos a fim de oferecer aos pacientes os tratamentos de que precisam. Para mais informações, acesse www.takedaoncology.com

Sobre a Takeda Pharmaceutical Company Limited

A Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) é uma líder biofarmacêutica global, baseada em valores, orientada para P&D;, com sede no Japão, empenhada em trazer um saúde melhor e um futuro mais brilhante para os pacientes, traduzindo a ciência em medicamentos altamente inovadores. A Takeda concentra seus esforços de P&D; em quatro áreas terapêuticas: Oncologia, Doenças raras, Neurociência e Gastroenterologia (GI). Também fazemos investimentos direcionados em P&D; em Terapias e Vacinas Derivadas de Plasma. Estamos nos centrando no desenvolvimento de medicamentos altamente inovadores que contribuem para fazer a diferença na vida das pessoas, avançando rumo a novas opções de tratamento e alavancando nosso mecanismo e recursos de P&D; colaborativos para criar um pipeline robusto e diversificado. Nossos funcionários estão comprometidos em melhorar a qualidade de vida dos pacientes e em trabalhar com nossos parceiros em assistência médica em aproximadamente 80 países.

Para mais informações, acesse https://www.takeda.com.

Aviso Importante

Para fins deste aviso, "comunicado à imprensa" significa neste documento, qualquer apresentação oral, sessão de perguntas e respostas bem como qualquer material escrito ou oral discutido ou distribuído pela Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda") em relação a este comunicado. Este comunicado à imprensa (incluindo qualquer informação verbal, qualquer pergunta e resposta referente a ele) não se destina a, e não constitui, representa ou faz parte de qualquer oferta, convite ou solicitação de qualquer oferta de compra, e caso contrário, adquirir, assinar, trocar, vender ou dispor de quaisquer valores mobiliários ou a solicitação de qualquer voto ou aprovação em qualquer jurisdição. Nenhuma ação ou outros títulos estão sendo oferecidos ao público por meio deste comunicado à imprensa. Nenhuma oferta de títulos deverá ser feita nos EUA, exceto segundo o registro sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterado, ou uma isenção do mesmo. Este comunicado à imprensa está sendo concedido junto com qualquer informação adicional que possa ser fornecida ao destinatário), na condição de que seja para uso pelo destinatário apenas para fins informativos (e não para a avaliação de qualquer investimento, aquisição, eliminação ou qualquer outra transação). Qualquer falha no cumprimento destas restrições pode constituir uma violação das leis de valores mobiliários aplicáveis.

As empresas nas quais a Takeda detém direta e indiretamente investimentos são entidades separadas. Neste comunicado à imprensa, "Takeda" é utilizada algumas vezes por conveniência, quando são feitas referências à Takeda e suas subsidiárias em geral. Do mesmo modo, os termos "nós", "nos" e "nosso" também são utilizados para se referir às subsidiárias em geral ou àqueles que trabalham para elas. Estas expressões também são utilizadas quando nenhum objetivo útil é atendido pela identificação da empresa em particular ou empresas.

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa e quaisquer materiais distribuídos em conexão com este comunicado de imprensa podem conter declarações prospectivas, crenças ou opiniões sobre os negócios futuros, a posição futura e os resultados operacionais da Takeda, incluindo estimativas, previsões, metas e planos para a Takeda. Sem limitação, as declarações prospectivas geralmente incluem palavras como "visa", "planeja", "acredita", "espera", "continua", "pretende", "intenciona", "garante", "pode", "deveria,", "seria", "poderia", "antecipa", "estima", "projeta" ou expressões semelhantes ou o negativo delas. Estas declarações prospectivas são baseadas em suposições sobre muitos fatores importantes, incluindo os seguintes, que podem causar resultados reais materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas: as circunstâncias econômicas que cercam os negócios globais da Takeda, incluindo condições econômicas gerais no Japão e nos Estados Unidos; pressões e desenvolvimentos competitivos; alterações nas leis e regulamentos aplicáveis; o sucesso ou fracasso dos programas de desenvolvimento de produtos; decisões das autoridades reguladoras e sua época; flutuações nas taxas de juros e de câmbio; reclamações ou preocupações relacionadas à segurança ou eficácia de produtos comercializados ou candidatos a produtos; o impacto de crises na saúde, como a nova pandemia de coronavírus, na Takeda e em seus clientes e fornecedores, incluindo governos estrangeiros nos países em que a Takeda opera, ou em outras facetas de seus negócios; o momento e o impacto dos esforços de integração pós-fusão com empresas adquiridas; a capacidade de alienar ativos que não são essenciais para as operações da Takeda e o momento de qualquer desinvestimento; e outros fatores identificados no relatório anual mais recente da Takeda no formulário 20-F e outros relatórios da Takeda arquivados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, disponíveis no site da Takeda em: https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/ ou em www.sec.gov. A Takeda não se compromete a atualizar nenhuma das declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa ou quaisquer outras declarações prospectivas que possa fazer, exceto conforme exigido por lei ou regra da bolsa de valores. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros e os resultados ou declarações da Takeda neste comunicado de imprensa podem não ser indicativos e não são uma estimativa, previsão, garantia ou projeção dos resultados futuros da Takeda.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201110005632/pt/

