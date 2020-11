Comunicado do Business Wire :Keller Williams

A Keller Williams (KW), maior franquia mundial de tecnologia imobiliária em quantidade de agentes, anunciou hoje que estão abertas as inscrições para a KW Sin Fronteras, edição inaugural de uma conferência de treinamentos virtuais de dois dias sobre o mercado imobiliário.

A KW Sin Fronteras reunirá líderes e agentes da KW de toda a América Latina e o Caribe para compartilharem as melhores práticas em treinamento, sistemas e modelos imobiliários que levam comprovadamente a grandes expansões de rede no mercado atual.

"Nossa participação de mercado em rápido crescimento por toda a América Latina e o Caribe está sendo impulsionada pelos agentes e líderes que serão apresentados pela KW Sin Fronteras", antecipou William E. Soteroff, presidente da Keller Williams Worldwide, divisão internacional da Keller Williams. "Somos muito abertos às melhores práticas de negócios imobiliários não só entre nossos próprios agentes, mas também com agentes de todo o setor."

As inscrições para o evento podem ser realizadas online. A participação de agentes e líderes imobiliários de toda a América Latina é muito bem-vinda. A KW Sin Fronteras incluirá apresentações principalmente no idioma espanhol.

O evento virtual será realizado dias 11 e 12 de novembro, das 10h às 14h (Horário Padrão do Atlântico) de cada dia. Além disso, a KW Sin Fronteras celebrará o excelente ciclo virtuoso da marca no mercado.

Ciclo virtuoso na América Latina e no Caribe(produção segundo dados de 30 de setembro)

-- O total de agentes em toda a América Latina e o Caribe é de 3.125, uma alta de 4% até este momento do ano.

-- Os agentes concretizaram 943 transações, um crescimento de 78% até este momento do ano.

-- Os agentes fecharam US$ 119 milhões em volume de vendas, uma alta de 68% até este momento do ano.

A Keller William Worldwide concedeu 19 franquias mestre em toda a América Latina e o Caribe, nos países: Argentina, Aruba, Belize, Bermudas, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, Trinidade e Tobago, Ilhas Turcas e Caicos, e Uruguai.

Sobre a Keller Williams

Sediada em Austin, estado norte-americano do Texas, a Keller Williams (KW) é a maior franquia mundial de tecnologia imobiliária em quantidade de agentes e possui mais de 1.070 escritórios e 187 mil associados. A franquia é também a maior em unidades e volume de vendas nos Estados Unidos.

Em 2015, a KW deu início a sua evolução para se tornar uma empresa de tecnologia e desenvolve agora a plataforma imobiliária preferida pelos compradores e vendedores dos agentes.

Desde 1983, a empresa cultiva uma cultura centrada em agentes, impulsionada pela tecnologia e fundamentada em educação que recompensa os agentes como partes diretamente interessadas. Para saber mais, acesse kw.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201109006195/pt/

Darryl Frost Diretor de RP darryl.frost@kw.com / 254-466-3627

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.