Comunicado do Business Wire :Dubai Electricity and Water Authority

A Autoridade de Eletricidade e Água (Electricity and Water Authority, DEWA) de Dubai organizou a Exposição Água, Energia, Tecnologia e Meio Ambiente (Water, Energy, Technology and Environment Exhibition, WETEX) e Dubai Solar Show virtualmente de 26 a 28 de outubro de 2020. A exposição 3D neutra em carbono atraiu 1.076 expositores de 52 países e 63.058 visitantes de todo o mundo. Este é o maior número de visitantes nos 22 anos de história da exposição.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20201109006190/pt/

3D virtual WETEX & Dubai Solar Show attracts 63,058 visitors, largest number in its history (Photo: AETOSWire).

HE Saeed Mohammed Al Tayer, MD e CEO da DEWA, fundador e presidente da WETEX e Dubai Solar Show, ficou satisfeito com o sucesso da exposição.

"Seguindo as diretrizes de Sua Alteza Xeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, para transformar desafios em oportunidades, organizamos a exposição este ano em uma plataforma virtual 3D. Ela foi um grande sucesso, especialmente porque a plataforma inovadora proporcionou uma experiência excepcional para expositores e visitantes de todo o mundo. A exposição reflete o compromisso de Dubai em apoiar os esforços globais para aumentar a participação de energia renovável e alcançar os aspectos ambientais, sociais e econômicos da sustentabilidade, bem como apoiar a Estratégia de Energia Limpa de Dubai 2050, para tornar Dubai um centro global de energia limpa e verde economia", disse Al Tayer.

WETEX e Dubai Solar Show é a maior feira de água, energia, sustentabilidade e inovação da região e uma das maiores feiras especializadas do mundo. O evento provou seu status internacional como uma plataforma integrada para empresas de energia, água e meio ambiente para promover seus produtos, serviços e tecnologias inovadores; e para encontrar tomadores de decisão, investidores, compradores e visitantes de todo o mundo para fechar negócios e desenvolver parcerias, e para revisar as tecnologias e desenvolvimentos mais recentes nesses setores importantes. A exposição também oferece a oportunidade de identificar as necessidades do mercado, projetos atuais e futuros e oportunidades em projetos de energia solar na região.

102 seminários e painéis de discussão

Em colaboração com peritos e especialistas de empresas líderes locais e internacionais nos setores de energia, água, tecnologia, sustentabilidade e meio ambiente, a DEWA organizou 102 seminários durante o WETEX e o Dubai Solar Show 2020. Esses seminários atraíram um grande número de participantes de todo o mundo.

*Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201109006190/pt/

DEWA Khuloud Al Ali,+971563974965 Media@dewa.gov.ae

Shaikha Almheiri,+971552288228 Shaikha.almheiri@dewa.gov.ae

Mohammad Almheiri,+971552725291 Mohammad.almheiri@dewa.gov.ae

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.