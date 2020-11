Ex-presidente do Mali Amadou Toumani Touré morre aos 72 anos

O ex-presidente do Mali Amadou Toumani Touré, que governou o país africano de 2002 a 2012, antes de ser derrubado por um golpe de Estado militar, morreu na noite na Turquia aos 72 anos.

"Amadou Toumani Touré faleceu na madrugada de segunda-feira para terça-feira na Turquia, para onde foi levado por motivos de saúde", afirmou à AFP Oumar Touré, sobrinho do ex-presidente.

Amadou Toumani Touré havia passado recentemente por uma "cirurgia cardíaca no hospital Luxemburgo de Bamako, que ele havia inaugurado. Tudo parecia ir bem", afirmou um médico do hospital, que pediu anonimato.

"Decidimos então transferi-lo por motivos de saúde. Ele viajou à Turquia recentemente em um voo regular. Lamentavelmente, faleceu na madrugada de segunda-feira para terça-feira", completou a fonte.

Amadou Toumani Touré, um ex-militar que entrou para a política, está associado à transição democrática do Mali.

Ele foi derrubado em março de 2012 em um golpe de Estado militar que denunciou a incapacidade do governo para deter a ofensiva dos tuaregues no norte do país e o fluxo de jihadista procedentes dos países vizinhos.