O Congresso peruano aprovou nesta segunda-feira (9) a destituição do presidente Martín Vizcarra por "incapacidade moral", ao final de um segundo julgamento político em menos de dois meses após denúncias de que tinha recebido propinas quando era governador em 2014.

A moção para remover o popular presidente peruano superou os 87 votos necessários no Congresso. Agora, o líder do Legislativo, Manuel Merino, assumirá a chefia do governo até o fim do mandato atual, que termina em 28 de julho de 2021.