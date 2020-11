Os serviços secretos turcos eliminaram em uma operação "no exterior" o autor intelectual de um ataque suicida reivindicado pelos insurgentes curdos, que matou 12 policiais em 2016, informou a agência estatal de notícias Anadolu.

O atentado ocorreu em 26 de agosto de 2016 contra um quartel da polícia de choque em Cizre (sudoeste da Turquia, perto da fronteira com a Síria) e foi revindicado pelo Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), em conflito com o governo turco desde 1984.

Citando fontes da segurança, Anadolu afirmou que o suposto cérebro deste ataque, identificado como Mesut Taskin, foi "neutralizado" pelos serviços secretos turcos (MIT) em uma operação "realizada no exterior", sem mais informações.

O quartel do estado maior do PKK está em Kandil, no norte do Iraque, onde o governo turco bombardeia com certa regularidade.

O atentado de Cizre ocorreu no terceiro dia de uma ampla ofensiva turca na fronteira Síria contra as milícias curdas e os jihadistas do grupo Estado Islâmico.(EI).

A Turquia foi alvo de muitos atentados sangrentos em 2015 e 2016, atribuídos ou reivindicados pelo grupo Estado Islâmico ou à rebelião curda.