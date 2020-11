Brasileiro e outros dois jogadores do Olympiacos são flagrados em festa ilegal

Três jogadores do Olympiacos, incluindo o português Ruben Semedo, podem sofrer uma multa pesada por terem participado de uma festa na noite de domingo, apesar das restrições ligadas ao coronavírus, anunciou o clube grego nesta segunda-feira.

O Olympiacos condenou o comportamento do zagueiro Semedo e de dois meias, o brasileiro Bruno Felipe e o sérvio Lazar Randelovic, que participaram dessa festa na companhia de cerca de trinta pessoas, no terraço de um hotel ateniense.

"Não respeitar as limitações impostas à nossa equipe por este motivo é inaceitável", afirmou o clube, que exigiu desculpas de seus jogadores e prometeu sancioná-los com uma multa "máxima".

Em meio às medidas muito restritivas no país, a polícia, avisada por um vizinho, compareceu ao local da festa, na qual cada participante recebeu uma multa de 300 euros (356 dólares) por não usar a máscara obrigatória.

O proprietário do hotel, de 24 anos, foi preso e multado em 3.000 euros (US$ 3.560).

Segundo um jornal grego, alguns participantes se esconderam nos banheiros para não serem descobertos.

Os jogadores do Olympiacos voltaram de Creta no domingo, onde derrotaram o OFI por 2 a 0 e chegaram ao primeiro lugar no campeonato.