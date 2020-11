AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 10 DE NOVEMBRO DE 2020 ATÉ SEGUNDA-FEIRA, 16 DE NOVEMBRO DE 2020

TERÇA-FEIRA, 10 DE NOVEMBRO DE 2020

América

SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Microsoft lança Xbox Series X -

(+) BUENOS AIRES (Argentina) - Visita da equipe do FMI para negociações sobre novo empréstimo para a Argentina -

CUPERTINO (Estados Unidos) - Apple revela novos produtos -

LIMA (Peru) - Congresso realiza votação de impeachment contra o presidente Vizcarra -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Audiência da Suprema Corte sobre Affordable Care Act -

RIO DE JANEIRO (Brasil) - 1º Prognostico Safra Brasil (año 2021) - 09H00

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Producción Agricola Mês Ref: octubre - 09H00

TORONTO (Canadá) - Julgamento de homem que matou 11 com caminhão - 15H00 (até 18 de Dezembro)

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Restrições entram em vigor na Inglaterra - (até 2 de Dezembro)

GENEBRA (Suíça) - Assembleia Mundial da Saúde - (até 14)

HOLANDA - Museus, cinemas e clubes de sexo fecham à medida que o bloqueio aumenta - (até 18)

ITÁLIA - Toque de recolher noturno entra em vigor - (até 3 de Dezembro)

(+) LONDRES (Reino Unido) - O negociador da UE, Michel Barnier, visita para retomar negociações do Brexit - (até 12)

(+) PARIS (França) - Os líderes europeus conversam por vídeoconferência sobre a resposta da UE à ameaça terrorista - 12H00

FRANÇA - Começa o novo 'lockdown' nacional com um mês de duração - (até 1 de Dezembro)

MADRI (Espanha) - Começa o julgamento da célula por trás dos ataques em Barcelona de 2017 -

PARIS (França) - Comissão Nacional de Inquérito sobre a gestão da epidemia de coronavírus - (até 31 de Dezembro)

MOSCOU (Rússia) - Putin preside a cúpula online da Organização de Cooperação de Xangai -

Lugansk region (Ucrânia) - Dois postos de controle abertos no leste da Ucrânia devastado pela guerra -

SÓFIA (Bulgária) - Prazo para a Bulgária e a Macedônia do Norte resolverem disputas históricas -

PARIS (França) - Ex-enviado do Papa é julgado por agressão sexual na França -

(+) CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Vaticano publica investigação sobre ex-cardeal McCarrick -

Oriente Médio e África do Norte

TUNES (Tunísia) - As negociações lideradas pela ONU sobre a Líbia são retomadas após acordo de cessar-fogo - (até 15)

JORDÂNIA - Eleições parlamentares -

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo realiza sessão - 04H00 (até 11)

QUARTA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2020

Europa

(+) HAIA (Holanda) - 'Tesoureiro' do genocídio de Ruanda, François Kabuga, enfrenta juízes da ONU - 11H00

(+) LONDRES (Reino Unido) - Primeiro-ministro responde perguntas do Parlamento - 10H00

GENEBRA (Suíça) - Leilão de diamante rosa descoberto na Sibéria -

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Audiência geral do Papa - 05H30

(+) BERLIM (Alemanha) - Consultores econômicos e especialistas entregam seu relatório anual à chanceler alemã Merkel - 11H30

Oriente Médio e África do Norte

(+) DAMASCO (Síria) - Conferência sobre retorno de refugiados - (até 12)

QUINTA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2020

Mundo

MUNDO - Dia Mundial da Pneumonia -

América

SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Sony lança PlayStation 5 -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Governo dos EUA divulga dados semanais de pedidos por seguro-desemprego - 11H30

Oriente Médio e África do Norte

(+) DOHA (Catar) - Relator da ONU publica relatório sobre boicote ao Catar - 08H30

Ásia-Pacífico

(+) HANÓI (Vietnã) - Cúpula virtual da ASEAN - (até 15)

HONG KONG (China) - Resultados Tencent - 10H00

SEXTA-FEIRA, 13 DE NOVEMBRO DE 2020

Europa

PARIS (França) - Quinto aniversário dos ataques jihadistas de Paris noBataclan e Stade de France, que mataram 130 pessoas -

(+) KIEV (Ucrânia) - Conversas a quatro para resolver o conflito na Ucrânia -

(+) BRISTOL (Reino Unido) - Leilão do espelho da última rainha francesa Maria Antonieta -

Oriente Médio e África do Norte

(+) DAMASCO (Síria) - 50 anos atrás, Hafez al-Assad tomou o poder em um golpe militar -

Ásia-Pacífico

(+) BANGLADESH - 50º aniversário do ciclone e maremoto que matou mais de 500.000 pessoas -

SÁBADO, 14 DE NOVEMBRO DE 2020

Mundo

MUNDO - Dia Mundial da Diabetes -

América

CENTRO ESPACIAL KENNEDY (Estados Unidos) - SpaceX lança nova cápsula Dragon com astronautas rumo à Estação Espacial Internacional (ISS) - 21H49

Ásia-Pacífico

(+) HONG KONG (China) - Parada LGBT -

DOMINGO, 15 DE NOVEMBRO DE 2020

América

(+) BRASIL - Eleições municipais - (até 19)

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Oração do Angelus do Papa na Praça de São Pedro - 08H00