Soldado russo suspeito de matar três militares em uma base é preso

Um militar suspeito de matar três soldados nesta segunda-feira em uma base na Rússia foi preso, informou o exército.

O suspeito "foi preso pelas forças de ordem e agora está em andamento uma investigação sobre a pessoa presa", indicou o distrito militar do oeste da Rússia às agências de notícias nacionais.

Segundo uma fonte citada pela agência estatal TASS, o soldado foi preso a bordo de um carro na estrada que leva à região de Orenburg, onde sua família mora.

Contatado pela AFP, o ministério russo da Defesa não quis comentar o caso.

Algumas horas antes, o exército informou a morte de três militares em uma base da região de Voronej, no oeste da Rússia.

O suspeito, Anton Makarov, um membro recrutado de 20 anos de uma das unidades da base, matou um oficial com um machado, tomou sua arma de fogo e disparou contra outros soldados.

As autoridades enviaram helicópteros, drones, a polícia antidistúrbios e mais de 100 membros da guarda nacional para prendê-lo.

O serviço militar é obrigatório na Rússia por um ano, para os homens entre 18 e 27 anos, embora grande parte da população consiga evitá-lo alegando vários motivos.

As brincadeiras feitas com os recém-chegados eram um dos piores problemas no exército russo nos anos 1990. Nesses últimos anos, a situação melhorou muito mas, segundo ONGs de defesa dos direitos humanos, esses atos continuam frequentes.