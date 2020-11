Rússia bate novo recorde diário de contágios de covid-19

A Rússia registrou nesta segunda-feira um novo recorde de contágios diários de covid-19, com quase 22.000 casos. Moscou superou pela primeira vez os números de maio.

Até o momento, as autoridades russa descartam a possibilidade de decretar um confinamento em grande escala, por considerar que medidas similares às adotadas na primavera (hemisfério norte) prejudicarão a economia.

Nesta segunda-feira, o país registrou 21.798 novos casos, quase o dobro do pico de 11 de maio (11.607 contágios). Em Moscou, epicentro da epidemia, foram 6.897 casos nas últimas 24 horas, o que fez a capital superar o recorde de 6.703 novos contágios de 7 de maio.

Além disso, o país registrou 256 mortes, o que eleva o balanço total a 30.793 óbitos.

A Rússia, no entanto, inclui em seus balanços apenas as pessoas que têm como primeira causa de morte o coronavírus, enquanto muitos países contabilizam o conjunto de pacientes mortos que testaram positivo para covid-19.

Diante da situação, e com o objetivo de proteger a economia, as autoridades moscovitas optaram por impor medidas específicas, como o confinamento recomendado para pessoas com mais de 65 anos, aulas à distância a partir do Ensino Médio e que as empresas deixem 30% dos funcionários com o teletrabalho.