Bolsas europeias abrem em forte alta após vitória de Biden

As principais Bolsas da Europa iniciaram a segunda-feira com fortes altas após a vitória do democrata Joe Biden na eleição presidencial do Estados Unidos, apesar da recusa de Donald Trump a reconhecer a derrota.

A Bolsa de Londres operava em alta de 1,5%, Frankfurt avançava 1,7% e Paris 1,5%.

Madri ganhava 1,36% e Milão 1,86%.

Na Ásia, o índice Nikkei fechou em forte alta de 2,12%, a 24.839,84 pontos, nível que não registrava desde 1991.

Outras Bolsas também iniciara a semana de maneira positiva: em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 1,18%, enquanto o índice composto de Xangai progrediu 1,86% e o de Shenzhen 2,25%.

As Bolsas já haviam registrado altas consideráveis desde quarta-feira da semana passada, aliviadas por terem escapado de uma "onda azul" democrata, já que o equilíbrio de poder que se perfila entre republicanos e democratas no Congresso dificultará para o governo Biden executar amplas reformas fiscais direcionadas aos ricos e grandes empresas.