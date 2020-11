Pelo menos 11 mortos em ataque do EI perto de Bagdá

Pelo menos onze pessoas, incluindo membros das forças de segurança, morreram na noite deste domingo em um ataque do grupo jihadista Estado Islâmico (EI) contra um posto militar próximo a Bagdá (Iraque), informaram fontes policiais e médicas.

Embora as autoridades iraquianas tenham declarado "vitória" na guerra contra o EI há três anos, ainda existem células clandestinas do grupo fundamentalista islâmico no Iraque, especialmente em uma área agrícola perto da capital, Bagdá, onde fica o povoado Raduaniya, onde ocorreu o ataque deste domingo.