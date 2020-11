Ballina, a cidade irlandesa dos ancestrais de Biden, brinda seu triunfo

Na pequena cidade irlandesa de Ballina, onde viviam os ancestrais de Joe Biden, parentes distantes do candidato democrata curavam suas ressacas neste domingo (08), depois de virar a noite celebrando sua vitória nas eleições presidenciais dos Estados Unidos.

"Era como assistir a um filme de suspense no Netflix, nunca terminava e de repente, ontem (sábado) foi o momento mais chocante", explica Laurita Blewitt, prima de terceira geração de Biden, que afirma estar "absolutamente orgulhosa", ao ponto de "não encontrar palavras".

A genealogista Megan Smolenyak pesquisou a árvore genealógica de Biden no leste da Irlanda e em Ballina, cidade de 10.000 habitantes.

Edward Blewitt, bisavô do avô de Biden, partiu para Nova York em 1851, como um dos milhares de migrantes que deixaram a Irlanda na época por causa da pobreza.

Apesar dos ancestrais do presidente eleito terem imigrado para os Estados Unidos em meados do século 19, sua família mantinha algum contato com parentes em Ballina.

A rua principal da cidade foi decorada com as cores da bandeira dos Estados Unidos no domingo e havia muitas referências à vitória de Biden.

- Irlandês como Kennedy -

O primeiro-ministro irlandês, Micheal Martin, foi um dos primeiros líderes mundiais a parabenizar o futuro ocupante da Casa Branca no sábado.

"Joe Biden tem sido um verdadeiro amigo desta nação (Irlanda) ao longo de sua vida e estou ansioso para trabalhar com ele nos próximos anos. Também estou ansioso para recebê-lo em casa quando as circunstâncias permitirem", disse Martin em sua conta no Twitter.

Ele também observou que Biden "é o presidente irlandês mais importante (dos Estados Unidos) desde John F. Kennedy".

Poucas semanas antes do duelo presidencial do outro lado do Atlântico, o dono do pub Padraig Mitchell foi um dos muitos artistas locais a homenagear Biden pintando um enorme retrato dele em uma das ruas de Ballina, onde o presidente eleito já esteva em duas ocasiões.

"Acho que Ballina salvou o mundo ontem à noite porque sem Ballina não haveria Biden", disse Mitchell com orgulho, já que muitas pessoas vieram ver seu retrato de rua no domingo.

"Agora só esperamos uma coisa, que Donald (Trump) se dedique a outra coisa e vá embora de uma vez", acrescentou o dono do bar, que por possuir nacionalidade americana também pôde votar pelo correio e o fez em Biden.

-"Uma grande festa"-

O presidente eleito escreveu certa vez que, quando morrer, "o nordeste da Pensilvânia ficará inscrito em meu coração, mas a Irlanda estará inscrita em minha alma". Um vínculo sentimental compartilhado pelos habitantes de Ballina.

Apesar do confinamento na Irlanda devido à crise do coronavírus, inúmeros habitantes foram às ruas nas últimas semanas e decoraram a cidade com fotografias e cartazes, nos quais apresentavam Biden como o "melhor presidente de Ballina".

Os bares e restaurantes, fechados desde meados de outubro, estavam repletos de cartazes que também elogiavam Kamala Harris, a número dois de Biden que se tornará a primeira mulher a atuar como vice-presidente dos Estados Unidos.

Os moradores organizaram um comício com veículos na terça-feira e acompanharam a noite da eleição em uma tela gigante na rua.

Mas, como o resto do mundo, eles tiveram que esperar vários dias durante a longa e apertada contagem dos estados decisivos. Quando a CNN oficializou a vitória de Biden na tarde de sábado (horário local), seus parentes distantes e apoiadores irlandeses abriram as garrafas de champanhe.

"Se não houvesse o covid-19, teríamos dado uma grande festa", diz Mitchell.