EUA: Trump diz que mídia não pode indicar quem será o próximo presidente

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou sua conta no Twitter neste domingo, 8, para voltar a questionar o processo eleitoral. Após o democrata Joe Biden vencer na Filadélfia e conseguir os votos para levar a disputa no Colégio Eleitoral, Trump não se mostra disposto a admitir a derrota e tem renovado declarações sobre supostas fraudes na apuração.



"Desde quando a mídia 'lamestream' diz quem será nosso próximo presidente?", questionou, usando uma expressão pejorativa para se referir à mídia tradicional. "Nós temos aprendido muito nas últimas duas semanas", ironizou.



Trump ainda postou, em outra mensagem, um link do site conservador Breitbart sobre supostos problemas na apuração na Geórgia, Estado em que ele aparece atrás de Biden por pequena margem na apuração.