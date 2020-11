Embaixador da Espanha deixa a Venezuela após rebaixamento de missão diplomática

O embaixador da Espanha na Venezuela, Jesús Silva, anunciou sua saída neste domingo, encerrando sua missão em Caracas, depois que o governo espanhol rebaixou sua representação diplomática no país caribenho.

"Hoje estou deixando a Venezuela e termino minhas funções como embaixador da Espanha. (...) Desculpe pelo que não fiz e obrigado pela ajuda de tantos grandes amigos que deixei aqui. Até breve e viva a Venezuela", Silva escreveu no Twitter.

Depois de alguns "anos muito intensos", segundo o diplomata, Silva será substituído por um encarregado de negócios, já que a Espanha questiona a legitimidade do governo do socialista Nicolás Maduro, informou no final de outubro o chefe da América Latina do Ministério das Relações Exteriores espanhol, Cristina Gallach.

"O reconhecimento dado às atuais" autoridades venezuelanas não permite "a apresentação formal de uma petição de placet" para um novo embaixador, disse Gallach.

A Espanha faz parte dos cinquenta países que reconhecem Juan Guaidó, chefe do Parlamento venezuelano, como presidente em exercício.

O anúncio foi feito depois que o líder da oposição Leopoldo López chegou à Espanha em 25 de outubro, após deixar a Venezuela clandestinamente depois de ter ficado hospedado por 18 meses na residência do embaixador espanhol em Caracas.