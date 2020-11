Polícia da Geórgia usa canhões de água e gás lacrimogêneo contra manifestantes

A polícia da ex-república soviética da Geórgia usou canhões de água e gás lacrimogêneo neste domingo(08) em Tbilisi durante uma manifestação de milhares de oponentes que exigem novas eleições, acusando as autoridades de terem fraudado as anteriores em benefício do partido no poder.

Imagens de televisão ao vivo mostraram a tropa de choque agindo contra os manifestantes sem aviso, depois que eles ameaçaram bloquear o prédio da comissão eleitoral central.

Mais cedo, cerca de 45.000 pessoas se reuniram em frente ao parlamento georgiano para denunciar a suposta fraude nas eleições de 31 de outubro, nas quais o partido Georgian Dream, do bilionário Bidzina Ivanishvili, venceu com pouco mais de 48% dos votos, superando em dois pontos a coalizão de opositores.

Ao cair da noite, os manifestantes marcharam vários quilômetros pela cidade até a sede da comissão eleitoral central.

Formações antigovernamentais denunciaram fraudes e se recusam a entrar no parlamento, aumentando o temor de uma nova crise política neste país, onde as eleições são frequentemente agitadas e regularmente marcadas por grandes manifestações.

O principal partido antigovernamental, o Movimento Nacional Unido (MNU) do ex-presidente Mijéil Saakashvili, havia alcançado uma aliança com todas as outras formações de oposição com a promessa de formar um governo de coalizão em caso de vitória.