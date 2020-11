Genro de Erdogan renuncia ao cargo de ministro das Finanças da Turquia

O genro do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, renunciou neste domingo ao cargo de ministro das Finanças, decisão tomada em razão de problemas de saúde, segundo nota publicada em sua conta no Instagram.

"Depois de ter ocupado cargos ministeriais por quase cinco anos, tomei a decisão de não continuar com meu compromisso (como ministro das Finanças) devido a problemas de saúde", disse Berat Albayrak.

Ele também disse que agora poderá passar mais tempo com sua família, que havia "negligenciado".

Albayrak é casado com a filha mais velha de Erdogan e dirige o Ministério das Finanças desde 2018, antes era ministro da Energia desde 2015.

Antes da renúncia, o presidente turco demitiu o presidente do Banco Central da Turquia, Murat Uysal, no sábado, depois que o valor da lira turca em relação ao dólar caiu 30% desde o início do ano.

No momento, não se sabe se a renúncia de Albayrak será aceita pelo presidente, requisito essencial para sua eficácia.

Erdogan já se opôs há alguns meses a aceitar a renúncia do ministro do Interior turco, Suleyman Soylu, que ainda está no cargo.