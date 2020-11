Luis Arce assume presidência na Bolívia e faz apelo à reconciliação no país

O presidente eleito da Bolívia, Luis Arce, assumiu neste domingo, 8, a presidência do país e fez um apelo à reconciliação da nação. A Bolívia passa por um momento delicado politicamente, após o padrinho político de Arce, Evo Morales, ser obrigado a renunciar ao cargo sob suspeitas de fraude nas eleições anteriores.



Em seu discurso de posse, Arce chamou o governo transitório de Jeanine Áñez de "brutal" e "golpista" por ignorar - segundo disse - "a vontade do povo" nas eleições anuladas denunciadas como "maliciosas" pela Organização dos Estados Americanos (OEA). Áñez não compareceu ao juramento.



O presidente da Bolívia disse também que está comprometido em consertar o que estava errado e aprofundar o que estava certo.



Arce assume um país dividido e polarizado, e terá como missão pacificar as disputas políticas e recuperar a economia boliviana, duramente atingida pela pandemia do novo coronavírus. (FONTE: ASSOCIATED PRESS)