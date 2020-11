Análise: Como o dilema da pandemia influenciou na vitória de Joe Biden

Biden já preparava um plano de enfrentamento à COVID-19 (foto: ANDREW HARNIK/AFP)



A democrática vitória de Joe Biden sobre o adversário Donald Trump na corrida presidencial dos Estados Unidos teve um personagem invisível, mas decisivo. O novo coronavírus, que já matou quase 240 mil pessoas no país, acabou favorecendo Biden, o candidato que encarou a pandemia como ameaça, pediu aos apoiadores que evitassem o voto presencial e que, na noite de sexta-feira, antes mesmo de ter confirmada a vitória, já preparava um plano de enfrentamento à COVID-19. Trump, que chegou a ser internado pela doença, minimizou a pandemia e negligenciou protocolos de segurança como o uso de máscaras, se arriscando em aglomerações – estimulando que seus apoiadores fizessem o mesmo.









Enquanto isso, Biden pedia aos democratas que votassem antecipadamente, pelo correio. O voto remoto não é novidade nos EUA. Estudo da Heritage Foundation aponta que, desde 1988, mais de 250 milhões de votos foram enviados assim no país.O convite de Bidena o eleitor democrata, portanto, não envolvia risco à saúde, não exigia qualquer novo aprendizado e ainda conclamava seus iguais a destituir do cargo o presidente mais polêmico da história do país.









Dessa forma, enquanto democratas exerciam seu direito ao voto, antecipadamente e em segurança,Trump promovia comícios e atacava autoridades científicas como o médico Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas, maior especialista em COVID-19 do país. Enquanto o candidato republicano menosprezava a ciência e o sofrimento dos familiares das vítimas, cerca de 100 milhões de votos eram enviados pelo correio. A estratégia de Trump apelou,do início ao fim, ao“valente”voto presencial.“Get out & VOTE!”(Saia de casa e vote!), pediu o presidente, pelo Twitter, na terça-feira. Mas o vírus continuava lá fora, grande parte dos eleitores de Biden já haviam votado e, agora, quem vai precisar sair de casa é Trump.