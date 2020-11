Eta castiga Cuba ao atravessá-la em direção à Flórida

A tempestade tropical Eta atinge Cuba neste domingo com fortes ventos e chuvas intensas, enquanto atravessa a ilha de sul a norte para sair no Atlântico em direção à Flórida.

"Eta entrou por volta das 4h30 (6h30 no horário de Brasília) ao longo da costa sul de Cuba, na fronteira entre as províncias (centrais) de Sancti Spíritus e Ciego de Ávila. Seus ventos máximos sustentados continuam a ser de 100 quilômetros por hora, com rajadas superiores", disse o Instituto de Meteorologia (Insmet).

Chuvas intensas foram reportadas na metade leste de Cuba, onde a Defesa Civil e as autoridades locais evacuaram milhares de pessoas para locais seguros para evitar inundações, já que os solos estão saturados.

"Nas próximas horas continuarão os ventos com força de tormenta tropical, entre 70 e 95 quilômetros por hora na região do centro de Cuba, com rajadas superiores. Esses ventos vão produzir ondas altas na costa sul, com elevação do nível do mar", indicou o Insmet.

O instituto acrescentou ainda que "o Eta vai continuar a cruzar a província de Ciego de Ávila, saindo em algum momento esta manhã pelo litoral norte desta província", quando fará a curva para noroeste para seguir para a Flórida.

O Eta entrou na Nicarágua na terça-feira como um poderoso furacão de categoria 4 e enfraqueceu ao atingir a costa em uma depressão tropical, mas causou chuvas torrenciais que deixaram cerca de 200 vítimas, mortas e desaparecidas, na América Central.

O país mais afetado foi a Guatemala, onde sua passagem resultou em pelo menos 150 desaparecidos. Equipes de resgate e soldados procuravam no sábado pelos corpos de moradores de uma aldeia indígena no norte do país que ficou sob a lama após um deslizamento de terra.

Em Honduras, as enchentes no norte e noroeste do território mataram 23 pessoas, segundo autoridades.