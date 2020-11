Segunda onda: França registra quase 90 mil casos de coronavírus em um único dia

Manifestantes de sindicatos, associações e forças políticas reivindicaram mais recursos para a saúde ontem em Toulouse, no sul da França (foto: AFP / Fred SCHEIBER)

O ministério da saúde da França relatou 86.852 casos de COVID-19 no sábado, batendo recorde de novas infecções pelo terceiro dia consecutivo, e alcançando o total de 1.748.705 pessoas já contaminadas com a doença, segundo informações do portal News Sky. Com estes números, o País é o quinto em número de infecções no mundo.Em média, um em cada cinco testes de coronavírus apontam positivo, e as mortes associadas à doença já ultrapassaram a marca de 40.000, com aproximadamente 27.660 pessoas em tratamento hospitalar.A quantidade de pacientes em terapia intensiva também aumentou na França no decorrer dos últimos dias, e das 20.009 pessoas que deram entrada nos hospitais na semana passada, aproximadamente 3.000 necessitaram de tratamento intensivo. Estima-se que os pacientes com COVID-19 já representem mais de 85% da capacidade inicial de terapia intensiva dos hospitais franceses.Após visitar a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital, o primeiro-ministro da França, Jean Castex tuitou: "A segunda onda chegou aqui brutalmente, violentamente".(Com Dow Jones Newswires)