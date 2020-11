No discurso da vitória, o presidente eleito prestou solidariedade às famílias das vítimas da COVID-19 (foto: Andrew Harnick/AFP)

O democrata Joe Biden venceu a corrida à Casa Branca contra Donald Trump e foi declarado ontem o 46º presidente dos Estados Unidos. “Eu prometo ser o presidente que não dividirá, mas sim unirá. Trabalharei com todo o meu coração para conquistar a confiança de todos", disse o democrata na noite de ontem no primeiro pronunciamento depois de assegurar os 270 delegados com uma virada histórica na Pensilvânia e na Geórgia e pela vitória em Nevada. Biden, reforçou o discurso de integração durante sua primeira fala após a eleição. “Esta é a hora de cicatrizar na América”, disse um entusiasmado Biden a apoiadores em um comício ao ar livre em sua cidade natal, Wilmington, Delaware.

O democrata fez um novo convite à união: “vamos ser uma nação unida. Mantenha a fé e Deus abençoe a todos”. “Prometo ser um presidente que não busca dividir, mas unificar", disse Biden, traçando um forte contraste com os quase quatro anos polarizadores de Trump. Reconhecendo a decepção dos apoiadores de Trump, Biden disse deles: “Eles não são nossos inimigos. Eles são americanos”. “Deixem essa era de demonização na América começar a terminar aqui”, convocou.

Biden elogiou sua vice-presidente, a primeira filha de imigrantes a ocupar o cargo. “Terei a honra de servir com Kamala Harris que será uma fantástica vice-presidente”, afirmou. Buscando sempre o tom de conciliação, Biden declarou que o novo governo é uma chance de transformar os EUA. “Estamos num ponto de inflexão para construir uma nação com prosperidade. Precisamos restaurar a alma desta nação”, afirmou. Ele reforçou a unidade necessária para o país e disse que é preciso ter uma nação que trata a todos com dignidade. “Somos um povo bom e nunca houve nada que não pudemos fazer quando fazemos juntos”. Biden também prestou solidariedade às famílias das vítimas fatais do novo coronavírus no país.

Ao abrir o discuro de Biden na noite de ontem, Kamala Harris disse que os eleitores trouxeram um "novo dia para a América". Harris, que será a mulher de maior posição na história dos Estados Unidos, subiu ao palco em Wilmington, Delaware em um terno branco em homenagem ao movimento sufragista feminino ao som de Mary J. Blige. “Quando nossa própria democracia estava nas urnas nesta eleição, com a própria alma da América em jogo e o mundo assistindo, vocês deram início a um novo dia para a América", disse Harris aos aplausos da multidão socialmente distanciada ao ar livre.

Virada Após quatro dias de suspense, o candidato democrata e ex-vice-presidente de Barack Obama venceu com ao menos 273 delegados, graças a uma vitória no importante estado da Pensilvânia, de acordo com os veículos CNN, NBC e CBS. Donald Trump ainda não admitiu a derrota, e não está claro se ele continuará a contestar os resultados com base em alegadas fraudes, quando seu próprio lado já parecia resignado a quatro anos de presidência de Biden (leia mais na página 9).

Biden tirou de Donald Trump três estados industriais que escaparam de Hillary Clinton quatro anos atrás: Michigan, Wisconsin e Pensilvânia, “o coração desta nação”, disse ele na sexta-feira à noite. Ontem, também liderava na Geórgia, Nevada e Arizona, de acordo com resultados parciais.

Independentemente do que Donald Trump diga, a data de posse do novo presidente está inscrita na Constituição: 20 de janeiro ao meio-dia. Até lá, os estados certificarão seus resultados e os 538 delegados se reunirão em dezembro para nomear formalmente seu presidente. “As autoridades americanas são perfeitamente capazes de expulsar os intrusos da Casa Branca”, comentou esta semana o porta-voz de Joe Biden, Andrew Bates.

FESTA AMERICANA

Em meio a gritos e aplausos, uma multidão se aglomerou ontem em várias partes do país para comemorar depois que a mídia declarou Joe Biden como presidente dos Estados Unidos. Chorando de emoção, com gritos de alegria, panelas e buzinas, os nova-iorquinos comemoraram a derrota de Donald Trump neste reduto democrata que nunca considerou o ex-magnata do mercado imobiliário um filho pródigo. Milhares se aglomeraram em frente à Trump Tower, no coração de Manhattan, ou na Times Square, no Columbus Circle e na Grand Army Plaza, no Brooklyn, para celebrar a vitória de Joe Biden. Na Califórnia, muitas pessoas disseram estar orgulhosas de sua senadora Kamala Harris ter sido a primeira mulher a se tornar vice-presidente eleita dos Estados Unidos e a primeira pessoa negra a ocupar esse cargo. Cenas semelhantes foram experimentadas em outras grandes cidades, como na Pensilvânia, onde Biden assegurou a vitória sobre Trump e em Boston, onde vivem muitos brasileiros. Os presentes gritavam para Trump "você está despedido!", em alusão a os dias em que o bilionário apresentava o reality show "O Aprendiz".

Análise da notícia

O dilema do vírus

Liliane Corrêa

A democrática vitória de Joe Biden sobre o adversário Donald Trump na corrida presidencial dos Estados Unidos teve um personagem invisível, mas decisivo. O novo coronavírus, que já matou quase 240 mil pessoas no país, acabou favorecendo Biden, o candidato que encarou a pandemia como ameaça, pediu aos apoiadores que evitassem o voto presencial e que, na noite de sexta-feira, antes mesmo de ter confirmada a vitória, já preparava um plano de enfrentamento à COVID-19.

Trump, que chegou a ser internado pela doença, minimizou a pandemia e negligenciou protocolos de segurança como o uso de máscaras, se arriscando em aglomerações – estimulando que seus apoiadores fizessem o mesmo. Enquanto isso, Biden pedia aos democratas que votassem antecipadamente, pelo correio.

O voto remoto não é novidade nos EUA. Estudo da Heritage Foundation aponta que, desde 1988, mais de 250 milhões de votos foram enviados assim no país. O convite de Biden ao eleitor democrata, portanto, não envolvia risco à saúde, não exigia qualquer novo aprendizado e ainda conclamava seus iguais a destituir do cargo o presidente mais polêmico da história do país.

Dessa forma, enquanto democratas exerciam seu direito ao voto, antecipadamente e em segurança, Trump promovia comícios e atacava autoridades científicas como o médico Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas, maior especialista em COVID-19 do país.

Enquanto o candidato republicano menosprezava a ciência e o sofrimento dos familiares das vítimas, cerca de 100 milhões de votos eram enviados pelo correio. A estratégia de Trump apelou, do início ao fim, ao “valente” voto presencial. “Get out & VOTE!” (Saia de casa e vote!), pediu o presidente, pelo Twitter, na terça-feira. Mas o vírus continuava lá fora, grande parte dos eleitores de Biden já haviam votado e, agora, quem vai precisar sair de casa é Trump.

Brasil faz silêncio diante do mundo

Matheus Adler e Augusto Fernandes

Pelo menos seis presidentes entre os 12 países da América do Sul e líderes de todo o mundo utilizaram as redes sociais após a confirmação da vitória de Joe Biden para a presidência dos Estados Unidos. Os chefes de estado parabenizaram o candidato do Partido Democrata pelo triunfo sobre o republicano Donald Trump, que era apoiado abertamente por Jair Bolsonaro (sem partido), que se manteve em silêncio durante a tarde de ontem, assim como toda a cúpula do governo.

Os presidentes da Argentina (Alberto Fernández); do Chile (Sebastian Piñera); do Uruguai (Luis Lacalle Pou) e da Colômbia (Iván Duque) foram os primeiros a saudar Joe Biden pelo Twitter. Em seguida, foi a vez do presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, parabenizar o democrata. Por último, Martín Vizcarra, presidente do Perú, felicitou Biden e Kamala Harris, vice da chapa.

Entre os países que optaram pelo silêncio, se destaca o Brasil, uma vez que Jair Bolsonaro apoiava abertamente a reeleição de Donald Trump. Durante o tempo em que os mandatos coincidiram, Bolsonaro realizou viagens aos Estados Unidos e não escondeu sua admiração por Trump. Bolsonaro não se pronunciou nem realizou o tradicional telefonema de cumprimento ao novo presidente dos EUA. O presidente chegou a realizar uma live sobre a situação da falta de luz no Amapá, mas não fez nenhuma menção ao resultado da eleição americana. Na sexta-feira, durante discurso em Santa Catarina, o líder do Palácio do Planalto mudou o tom e disse que “Trump não é a pessoa mais importante do mundo”.

Na Europa, O primeiro-ministro britânico Boris Johnson também parabenizou Biden e Kamala Harris “por sua conquista histórica”. “Espero que trabalhemos de perto em nossas prioridades comuns, de mudança climática até comércio e segurança”, tuitou o líder conservador britânico. A chanceler alemã Angela Merkel, cujas relações com Trump eram mais do que frias, desejou a Biden “de todo o coração sorte e sucesso”. O presidente francês Emmanuel Macron parabenizou Biden e pediu-lhe que agisse "junto" para "enfrentar os desafios atuais". Temos muito que fazer para enfrentar os desafios de hoje. Vamos agir juntos!", disse o francês no Twitter.

No Brasil, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, o ex-presidente Michel Temer, o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro saudaram Joe Biden e Kamala Harris em suas redes sociais. “Cumprimento o prezado amigo Joe Biden por sua eleição”, publicou Temer. “Democracia significa eleições limpas, alternância no poder e respeito aos resultados”, afirmou Barroso, por meio de seu perfil no Twitter.

Explicação A vitória de Joe Biden na eleição presidencial dos Estados Unidos representa um baque para Bolsonaro, que desde a campanha para o Palácio do Planalto, em 2018, vinha adotando uma estratégia cega de completo alinhamento aos ideais de Donald Trump, mesmo que, em contrapartida, nunca tenha sido um entusiasta do atual governo brasileiro. Contudo, por mais que, para ele, a derrota do republicano seja negativa, Bolsonaro terá de engolir o orgulho e tentar criar laços com Biden para não comprometer ainda mais a imagem do Brasil no exterior.

Como reflexo dessa relação mais ideológica com Trump, Bolsonaro fez com que o país se afastasse de organismos multilaterais, como a Organização Mundial do Comércio (OMC) e a Organização Mundial da Saúde (OMS). Na companhia de ministros com o mesmo pensamento dele, o presidente optou por um caminho isolacionista e prejudicou os vínculos do Brasil com importantes parceiros comerciais, como China e União Europeia.

Agora, diante de uma administração nos Estados Unidos que vai cobrar uma postura diferente de Bolsonaro, o presidente terá de mudar a estratégia de diplomacia. Mas, antes disso, ele precisa se manifestar sobre a vitória de Biden, o que até a noite de ontem não tinha ocorrido. Depois de apostar tudo em Trump, tendo declarado ao longo do ano que seria o primeiro chefe de governo a parabenizá-lo no caso reeleição e até que estaria presente na cerimônia de posse de um novo mandato do republicano, o brasileiro se silenciou ao ver a derrota do “amigo”.