Donald Trump não reconhece a derrota

O atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a usar as redes sociais para criticar a apuração dos votos na corrida contra o democrata Joe Biden. Após a imprensa dar a vitória ao democrata, o empresário postou no Twitter que venceu a eleição por muito. “Eu venci essa eleição por muito!”, digitou Trump em caixa-alta. Na sequência, a própria rede social alertou os usuários que a postagem não condiz com o informado pelas fontes oficiais.

À noite, Trump voltou a declarar que foi o vencedor. Sem apresentar provas, ele diz que recebeu 71 milhões de votos. “Os observadores não foram permitidos nas salas de contagem”, escreveu no Twitter em letras maiúsculas. “Eu ganhei a eleição, recebi 71.000.000 de votos legais. Coisas ruins aconteceram. Nossos observadores não foram permitidos de acompanhar. Nunca aconteceu antes. Milhões de votos por correio foram enviados por pessoas que nunca pediram!”, completou....

A campanha do presidente Donald Trump não reconhece a vitória do democrata Joe Biden, projetada por redes de televisão americana, incluindo a CNN e a Fox News, disseram advogados do republicano em pronunciamento à imprensa. Os advogados acusaram a eleição e a apuração de ter uma série de fraudes, e prometem iniciar uma batalha legal contra os resultados já a partir de amanhã.

“A partir de segunda-feira, nossa campanha começará a processar nosso caso na corte para garantir que as leis eleitorais sejam totalmente mantidas e o vencedor legítimo esteja sentado", afirma comunicado distribuído pela campanha de Trump. Na entrevista coletiva, os advogados levaram até um fiscal de apuração do partido para alegar que houve fraudes.

O republicano tem criticado nos últimos dias o sistema de apuração dos EUA. Ele chegou a recorrer à Justiça para suspender a contagem de votos em Michigan e na Geórgia, dois estados-pêndulo, mas os pedidos foram negados. Além dessas ações, o Partido Republicano conta com recontagem de votos nos estados de Michigam e Geórgia, o que não deve ocorrer na Pensilvânia, que assegurou a vitória de Biden após uma virada histórica.

Apesar da insistência da campanha de Donald Trump em questionar as eleições na Justiça, especialistas avaliam que há pouca chance de a demanda da campanha republicana ter respaldo na Justiça. Na sexta-feira, o Partido Republicano da Pensilvânia recorreu à Suprema Corte reivindicando a interrupção da contagem dos votos no estado horas antes de Joe Biden ser declarado vencedor no estado.

A campanha de Trump queria barrar os votos recebidos depois de 3 de novembro, mas o pedido não foi aceito. O juiz da Suprema Corte Samuel Alito determinou apenas que esses votos enviados por correio e recebidos após 3 de novembro sejam contados paralelamente. A mais alta corte do país, na qual os juízes conservadores agora têm maioria sólida, pode invalidar essas cédulas. No entanto, isso pode não fazer diferença para o resultado final, já que o número de votos envolvidos é muito menor do que a vantagem de Biden sobre Trump.

Os advogados de Trump iniciaram várias ações legais para contestar a apuração de votos em vários estados. Os democratas acreditam que essas alegações são infundadas, mas esses recursos podem atrasar a aprovação dos resultados por dias ou semanas. Os republicanos não se manifestaram em massa para apoi- ar Trump em suas acusações de "roubo", embora algumas figuras influentes as apoiassem.