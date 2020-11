Relutância em Valadares

Outdoor em apoio a Trump foi substituído por negócio na Flórida, mas mineiro trumpista também não reconhece vitória de Joe Biden nos EUA (foto: Tim Filho/Divulgação)

Tim Filho

Especial para o EM

O mineiro Edson Delana, que mandou instalar outdoors pró-Trump em Governador Valadares, não reconhece a vitória de Joe Biden, declarado presidente eleito dos Estados Unidos ontem. Delana disse que o outdoor fez muito sucesso no Brasil e entre os imigrantes brasileiros na Flórida, onde ele tem negócios. “Não vou negar que estou triste, mas tenho recebido muitas mensagens, com muita gente triste também. Mas eu falo pra eles que a eleição ainda não acabou, ainda tem a Suprema Corte”, disse.

Delana é mineiro de São Geraldo da Piedade e mora nos Estados Unidos há quase 40 anos. Empresário bem-sucedido, ele se declara cristão e conservador de direita. Os outdoors que ele mandou instalar em Valadares tinham como objetivo mostrar que os conservadores de direita são maioria nos Estados Unidos, que para ele é uma terra abençoada. E o objetivo principal, segundo ele, foi mostrar aos valadarenses e aos brasileiros que Donald Trump é uma pessoa do bem, além de ser um empresário bem-sucedido, que mudou a América para melhor.

“Se você tratar o Trump bem, ele vai te tratar bem. Mas existem muitas pessoas que têm ódio dele. Quem votou em Trump, votou por amor. Mas quem votou em Biden, votou porque tem ódio do Trump”, lamentou Delana. Para ele, quem disse que Joe Biden está eleito presidente dos Estados Unidos é a mídia e as corporações que financiaram a campanha dele. Explicou que a eleição ainda não acabou, que ainda faltam votos a serem contados, e a Suprema Corte ainda vai examinar todas as cédulas de votação enviadas pelos correios e que chegaram após o dia da eleição, em 3 de novembro, no estado da Pensilvânia.

“O sistema de votação é arcaico, dá margem para fraudes”, disse, lembrando que tem fé em que tudo vai se resolver da melhor forma. Sobre os outdoors que substituíram as peças de Trump em Valadares, ele disse que são de brasileiros amigos, que fizeram um grande investimento na Flórida. Esses outdoors chamam a atenção em Valadares por anunciar uma padaria e restaurante em Boca Raton, Flórida.

Memes Conhecida nacionalmente por causa da emigração de grande parte de sua população para os Estados Unidos, Governador Valadares virou alvo dos internautas que espalham memes pela rede, tudo por causa da eleição presidencial na América. O outdoor pró-Trump que o mineiro Edson Delana mandou instalar na cidade virou notícia nacional e fez muitos brasileiros se voltarem para Governador Valadares, recordando a fama da cidade.

A derrota de Donald Trump, na confusa contagem de votos nos estados norte-americanos gerou muitos memes e postagens bem-humoradas. O jornalista Milton Neves, em seu perfil do Twitter, elevou Governador Valadares à condição de estado. “Bomba! Biden presidente. A última chance de Trump era o ‘state’ Governador Valadares, mas perdeu lá também”.

Outro meme, irônico, deu como certa a reeleição de Donald Trump. A imagem mostrava o mapa de Minas Gerais, toda a Região Leste e até mesmo o litoral capixaba, território dos mineiros nas férias de fim de ano, como território de Governador Valadares. E foi marcada em vermelho, cor do Partido Republicano. “Trump vence em Governador Valadares”, foi a mensagem do meme.