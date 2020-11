Eta se aproxima de Cuba como forte tempestade depois de devastar América Central

Depois de deixar grandes estragos e dezenas de mortos e desaparecidos na América Central, o Eta se aproxima de Cuba neste sábado como uma forte tempestade tropical.

"Seus ventos máximos sustentados aumentaram para 95 quilômetros por hora, com rajadas mais altas", afirmou o Instituto de Meteorologia, que não descarta que Eta chegue a Cuba nesta noite como furacão (119 KM/h).

A maior preocupação na ilha são as chuvas. "O Eta vai se aproximar a partir de hoje aos mares ao sul da região centro de Cuba, aumentando as chuvas em grande parte do arquipélago, que podem ser fortes e intensas", acrescentou o instituto.

Essas amplas faixas de chuvas vão atingir um país cujos solos estão saturados de água devido às chuvas recentes, e muitos reservatórios estão cheios, aumentando assim o perigo de inundações, alertou a Defesa Civil.

O Eta entrou na Nicarágua na terça-feira como um poderoso furacão de categoria 4 e enfraqueceu ao atingir a costa em uma depressão tropical, no entanto, causou chuvas torrenciais que deixaram cerca de 200 vítimas mortas e desaparecidas na América Central.

O número de mortos causado pelo ciclone Eta no Panamá subiu para 17, enquanto outras 68 pessoas continuam desaparecidas.

Na Guatemala, o Eta deixou 150 desaparecidos. Equipes de resgate e soldados procuraram no sábado os corpos de moradores de uma aldeia indígena no norte do país que ficou sob a lama após um deslizamento de terra.

Em Honduras, fortes enchentes no norte e noroeste do território deixaram 23 mortos, segundo autoridades. Ao deixar o Mar do Caribe, o Eta passou rapidamente de depressão a tempestade favorecida por águas quentes e agora ameaça atingir Cuba com força de furacão.

"Condições de tempestade tropical associadas ao Eta são esperadas nas Ilhas Cayman e em Cuba esta noite", advertiu o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

O NHC também prevê "ventos com força de tempestade tropical prejudiciais na noite de domingo, com a possibilidade de ventos com força de furacão, sobre Florida Keys e partes do sul da península da Flórida".

- Alarme no centro -

A Defesa Civil decretou uma fase de alarme para as províncias de Matanzas (oeste) e de Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila (centro).

Desde a madrugada, suspenderam o transporte por trens e ônibus e por mar para a Isla de la Juventud, ao sul de Havana.

Esses territórios já iniciaram a evacuação de milhares de pessoas para locais seguros, com alimentação e assistência médica. Alguns reservatórios de água estão sendo esvaziados, tendo em conta as fortes chuvas que acompanham o Eta.

A televisão local iniciou uma programação especial contínua para informar a população.

Segundo as últimas estimativas, o Eta deve cruzar Cuba de sul para norte na madrugada de domingo, para sair do Estreito da Flórida e virar para oeste.

Este é um dos últimos ciclones de uma temporada recorde que vai de 1º de junho a 30 de novembro no Atlântico.

As mudanças climáticas provocam um aumento da temperatura nas camadas superficiais dos oceanos, o que gera furacões mais poderosos e tempestades com maior quantidade de água, constituindo uma ameaça mais perigosa para as comunidades costeiras, segundo estudos do Grupo Intergovernamental de Especialistas no Mudanças climáticas (IPCC).

O aumento desses fenômenos, somado ao aumento do nível dos oceanos, pode ser potencialmente devastador, indicam.

O último ciclone a atingir Cuba foi a tempestade Laura, que atingiu a costa em 24 de agosto depois de contornar quase toda a ilha de leste a oeste ao longo de sua costa sul, embora causando danos materiais mínimos e nenhuma morte.