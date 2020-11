Família Biden e seus eleitores comemoram na sede eleitoral

Centenas de apoiadores de Joe Biden comemoravam neste sábado, enquanto membros da família do presidente eleito se reuniam na sede da campanha de Wilmington, Delaware, onde ele reside, antes da festa da vitória.

Depois que as redes de televisão declararam Biden, de 77 anos, o vencedor da eleição de terça-feira, pouco antes das 11h30 (15h30 GMT), dezenas de democratas chegaram ao Chase Center, onde o próximo presidente dos Estados Unidos dará início às comemorações.

Dentro do Westin Hotel, a família de Biden e a equipe de campanha expressaram sua alegria com a saída de Donald Trump da Casa Branca.

"Estou muito feliz", disse o irmão mais novo de Biden, Jim, à AFP.

A gerente de campanha Jen O'Malley Dillon disse que estava "em êxtase". "É um grande dia para este país", disse a repórteres, depois de entrar no saguão do hotel vestindo uma camiseta branca Biden.

Pouco antes do tão esperado anúncio, a irmã de Biden, Valerie Biden Owens, descreveu a vitória como "algo maravilhoso para nós, mas é algo melhor para a América".

Symone Sanders, consultora sênior de Biden, disse que sua equipe estava "exultante e animada". "Francamente, é uma vitória dos Estados Unidos", acrescentou.

Fora do bloqueio do perímetro do local, os apoiadores de Biden agitaram balões, bandeiras americanas e pôsteres Biden-Harris. Eles também compartilhavam comida e bebida enquanto esperavam ver o presidente eleito.

Biden deve subir ao palco no estacionamento do centro da cidade por volta das 20h (horário local 21h de Brasília).

Centenas de carros cheios de simpatizantes devem comparecer ao comício para um partido de vitória eleitoral que será diferente de qualquer outro devido às restrições de distanciamento físico da pandemia do coronavírus. Esperam-se fogos de artifício e música.

Biden será acompanhado por sua esposa Jill, a próxima vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, e seu marido Doug Emhoff.

No centro de Wilmington, os moradores expressaram grande alegria com a vitória do democrata.

"Estou feliz, queria Trump fora", disse Kristina Moncada, 31 anos. "Ele é incrível porque conhece a área. Ele está mais perto, ele é um cara genuíno. Ele fala sério e manterá sua palavra".

Aaron Fisher, 31 anos, interrompeu sua sessão de ginástica quando ouviu a notícia e se preparou para ir para as comemorações.

"Já era hora. Nos fizeram esperar muito pelos resultados. Senti que sabíamos que ia acontecer. É como uma gratificação atrasada", disse à AFP.